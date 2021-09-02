Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие во встрече 1 сентября президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сам Блинкен сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

Руководитель Государственного департамента в записи оптимистично отозвался о партнерстве Вашингтона и Киева, а также поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана.

"Было приятно присоединиться ко встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - написал Блинкен.

Как сообщала "Страна", встреча двух президентов длилась в общей сложности более двух часов и завершилась примерно в 23:20 по киевскому времени.

Трансляция мероприятия не велась, в сети появилось лишь короткое видео с предварительными заявлениями глав стран. В основном это были слова об общих ценностях Украины и США.