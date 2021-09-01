Появилось первое видео со встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.

Ролик записан в Овальном кабинете Белого дома.

На видео Байден поздравил Зеленского с 30-летием независимости и заявил, что у обеих стран общие ценности. А затем напомнил, что США дают Украине 60 миллионов долларов военной помощи на оборону и что ведется диалог об энергетике и борьбе с коронавирусом.

Зеленский поблагодарил Байдена за то, что тот нашел время для встречи. Он также сказал спасибо за два миллиона вакцин "Модерна", которые США прислали после последнего телефонного разговора лидеров.

Также президент Украины принес соболезнования по поводу гибели "американских героев" в Афганистане. И напомнил, что Украина тоже восемь лет теряет людей.

Затем Зе высказал сомнения, что времени на переговорах будет достаточно для обсуждения всех вопросов. В частности, Донбасса и Крыма, а также "Северного потока - 2".

"Также хотел бы обсудить с господином Байденом шансы и сроки для Украины в НАТО", - сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что передал Байдену список из 450 пленных в России, Крыму и на Донбассе - чтобы Байден помог их освободить.

Ранее мы писали о требовании Белого дома не транслировать первую встречу Байдена и Зеленского.

"Страна" ведет текстовую хронику встречи лидеров государств.