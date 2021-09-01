Встреча в Вашингтоне президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским уже началась. Прямо сейчас лидеры стран должны сделать короткие заявления для журналистов.

После чего начнутся переговоры в расширенном формате, а также беседа глав стран один на один.

Об этом сообщает официальная страница Офиса президента Украины в Facebook.

"Страна" ведет подробный текстовый онлайн встречи украинского лидера и главы Белого дома.

Ранее мы писали, что накануне прибытия к нему Зеленского Байден написал в своем Твиттере, что с нетерпением ожидает встречи с украинским коллегой, чтобы подтвердить ему приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.

Мы также писали, что днем ранее, 31 августа, когда началась рабочая поездка Зеленского в США, он успел встретиться с американским министром обороны Ллойдом Остином. Стороны подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Также украинский президент встречался с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. На встрече стороны обсудили энергетическую безопасность Украины и региона.