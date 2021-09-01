Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что Белый дом выставил требование не транслировать первую встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Тем не менее, "Страна" следит за визитом украинского лидера в Вашингтон.

Встреча глав государств начинается совсем скоро - в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, ее неоднократно переносили. Первоначально беседа Зелнского и Байдена планировалась еще в июле, но затем ее отодвинули на 30 августа, спустя некоторое время - на 31 августа и, наконец, на 1 сентября.

Незадолго до начала встречи глава Белого дома сделал запись в своем официальном Твиттере о том, что с нетерпением ждет беседы с Зеленским. Как выразился Байден, он желает подтвердить украинскому коллеге "приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".

Между тем в день переговоров в Вашингтоне появились новости о возможной встрече Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Первый вице-премьер Украины и министр экономики Алексей Любченко заявил, что подготовка этой встречи идет на самом высоком уровне.