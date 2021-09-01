В ходе своего первого визита в Белый дом в среду президент Украины Владимир Зеленский будет "отчаянно добиваться военной и экономической помощи, чтобы удостовериться, что администрация Байдена не бросит его страну, как ранее бросила Афганистан".

Об этом говорится в материале "Украина почуяла холодок внешней политики Байдена", опубликованном в Financial Times.

В частности, в материале говорится, что в Киеве воцарилась тревога после ухода США из Кабула "из-за опасений, что президент США Джо Байден предпочтет сосредоточиться на других вопросах внешней политики, особенно на соперничестве с Китаем".

В качестве "первого предупреждения" для Украины называют весенний отказ США от санкций против "Северного потока - 2", который "грозит лишить Украину миллиардов долларов транзитных доходов".

В материале также напоминается, что поначалу избрание Байдена вселило в Киеве надежду на возврат к нормальным отношениям и более мощную поддержку США после скандалов за президентство Дональда Трампа.

"Ранее Зеленскому, а он пришел к власти в 2019 году, в посещении Белого дома было отказано, поскольку Трамп давил на Киев, чтобы спровоцировать расследование украинских деловых отношений сына Байдена Хантера. Кроме того, он временно приостановил военную помощь Киеву, — чем вызвал немало претензий.

Однако Трамп все же оказал Украине военную помощь в виде "Джавелинов". Администрация Обамы, в которой украинскую политику курировал вице-президент Байден, предоставлять оружие отказалась — из опасений того, что Россия ответит витком враждебности в Донбассе. Всего война унесла около 14 000 жизней, и солдаты и мирные жители продолжают гибнуть каждый месяц", - говорится в материале.

Белый дом столкнулся с жесткой критикой законодателей обеих партий как за отказ от санкций против "Северного потока — 2", так и за соглашение с Берлином, которое, по словам Киева, не дает никаких гарантий.

В связи с этим осведомленные источники утверждают, что, запланировав визит Зеленского во время каникул Конгресса, Байден рассчитывает избежать дополнительного давления.

Издание со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в ходе своего визита в Белый дом Зеленский будет настаивать на значительном увеличении военной помощи, а также выпуске облигаций под гарантии США на восстановление инфраструктуры и перезапуск экономики.

Напомним, США помогут Украине развернуть систему автоматизированного нацеливания для проверки террористов

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Байдена пройдет 1 сентября в 21:00 по Киеву. Байден уделит Зеленскому 2,5 часа. Встреча пройдет без совместного брифинга