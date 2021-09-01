Президент США Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома в среду, 1 сентября, в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Об этом сообщается в публичном расписании президента США.

Также указано, что на двустороннюю встречу глав государств отводится 2,5 часа, поскольку следующее мероприятие Байдена запланировано уже на 16:30. Совместный брифинг президентов США и Украины в расписании не указан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в последний день лета, 31 августа, начал рабочий визит в США. В первый же день он встретился с администратором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном.

Кроме того, Зеленский рассказал, о чем договорились военные министры США и Украины. В частности, американский министр объявил, что Штаты выделят еще $60 млн дополнительной военной помощи Киеву, в том числе, на закупку ракетных комплексов Javelin.

Ранее "Страна" сообщала, что в США Зеленский с супругой возложили снопы пшеницы к Мемориалу жертвам Голодомора в Вашингтоне.