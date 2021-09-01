В среду, 1 сентября, в США встретились Джо Байден и Владимир Зеленский. Украинский президент прилетел еще 31 августа и провел ряд встреч, о которых мы подробно писали.

В частности украинцы попросили "ключи от YouTube", отдали контроль над "Энергоатомом" и предложили американцам зайти в ряд проектов в сфере обороны, энергетики, торговли.

Байден и Зеленский должны были встретиться еще вчера, но первую очную встречу двух президентов переносили четыре раза.

Впервые глава Белого дома пригласил своего украинского коллегу еще в июне, перед встречей с Путиным в Женеве. Украинская сторона тогда сообщила, что долгожданный визит намечен на июль. Однако дату по инициативе американцев переносили четырежды. В последний раз буквально за пару дней до назначенного срока. В итоге программу визита пришлось менять в последний момент.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в Овальном кабинете Белого дома в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). В расписании на двустороннюю встречу отводится два с половиной часа. При этом совместный брифинг не был указан.

После разговора в Белом доме Владимир Зеленский продолжит рабочую поездку в Калифорнии.

Следим за первой встречей двух президентов. Материал обновляется.

Прямой эфир встречи Зе и Байдена

20:35 Журналисты "Радио Свобода" говорят, что Белый дом выставил требование не транслировать встречу Зеленского и Байдена.

20:30 Возле Белого дома пошел ливень.

20:10 Накануне встречи с Байденом Зеленский пообщался с кураторами Украины в Госдепартаменте - Викторией Нуланд и Джорджем Кентом.

19:55 А вот аккаунт Госдепартамента слово "с нетерпением" из заявления о скорой встрече с Зеленским убрал.

19:44 Байден уже пишет о предстоящей встрече с Зе.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".