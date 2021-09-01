"Радио Свобода" сообщает, что вступительные заявления украинского президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена перед их переговорами покажут в записи.

Эту информацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"То есть пресс-служба президента США просто передаст журналистам готовое видео. Исключая возможность любых экспромтов со стороны Зе", - сделал вывод канал из действий американской стороны.

Ранее стало известно, что Белый дом потребовал не транслировать встречу Байдена и Зеленского.

Напомним, Офис президента не раз был замечен в подтасовках и манипуляциях с информацией. Например, в июне пресс-служба Офиса приписала Байдену слова о поддержке предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. После претензий Вашингтона текст пришлось менять.

А два года назад Офис президента ловили на подделке перевода коммюнике Нормандской четверки после ее встречи. В коммюнике декларировалась приверженность вводу особого статуса Донбасса, как это указано в Минских соглашениях. А на официальном сайте президента Украины эту часть текста ввели упоминание закона об особом статусе Донбасса.

"Страна" ведет подробный текстовый онлайн встречи Байдена и Зеленского.