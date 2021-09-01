Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали переговоры в Белом доме.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Twitter.

Темы, которые перечислил президент Украины: безопасность, энергетика и "обновление стратегического партнерства".

"Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня - безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Благодарю президента США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО", - сообщил Зеленский в Twitter.

Планировалось, что лидеры стран начнут переговоры после короткого общения с журналистами, но пока президентов прессе не показывают.

Напомним, 31 августа началась рабочая поездка Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинский лидер уже успел встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Во второй день визита, 1 сентября, была запланирована встреча Зеленского и Байдена, за ходом которой "Страна" следит в обновляемом материале.