Появилась первая фотография со встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме. На ней оба президента сидят в креслах в черных медицинских масках.

Судя по узнаваемому интерьеру, снимок сделан в знаменитой Овальной комнате - рабочем кабинете президента США, что в западном крыле Белого дома.

Президенты сидят по правую и левую стороны от знаменитого камина под портретами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна, Франклина Д. Рузвельта, а также Александра Гамильтона, отца-основателя и бывшего министра финансов США.

Зеленский выглядит на снимке сосредоточенным, а Байден, напротив, весел.

Овальный кабинет печально знаменит благодаря сексуальному скандалу 1998 года, времен президентства Билла Клинтона: там у него происходил интим с любовницей Моникой Левински.

К слову, по иронии судьбы 31 августа американская кабельная сеть по ошибке назвала Зеленского Левинским. Фамилия президента Украины указана как Левински только единожды, в других частях текста она написана корректно.

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