В день встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского появилось совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США. В разделе третьем документа под названием "Энергетическая безопасность и климат" высказана позиция США по поводу газопровода "Северный поток - 2".

Стороны заверяют, что против этой магистрали и расценивают ее как угрозу, но при этом Вашингтон не обещает, что проект будет остановлен.

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников", - говорится в документе.

Ранее "Страна" рассказывала, что в заявлении США также поддержали право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО.

Кроме того, американцы фактически потребовали немедленно избрать прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.