США поддержали право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО, сообщается в совместном заявлении Украины и США, обнародованном на сайте Офиса президента в среду.

"Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО", - говорится в документе.

В то же время о каких-либо сроках или Плане действий по членству в НАТО (ПДЧ) в совместном заявлении ничего не говорится.

Также в документе написано, что США остаются преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются в стране.

Представители властей США не раз делали подобные заявления, отразившиеся в упомянутом документе. Например, в мае во время встречи президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве американская сторона подтвердила свою поддержку получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО.

А незадолго до этого ранее Зеленский обсудил членство в НАТО с американским сенатором Робертом Портманом. И последний тоже выразил поддержку Украине в получении ПДЧ.