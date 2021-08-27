Президент Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины".

Соответствующий указ №448/2021 опубликован на сайте Офиса президента

Им Зеленский ввел в действие решение СНБО об утверждении внешнеполитической стратегии. Контролировать выполнение этого решение должен секретарь Совета Алексей Данилов.

Главной целью внешней политики страны указано утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного государства Европы, которое может обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества.

В стратегию включено шесть приоритетных направлений:

Обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны; Противодействовать агрессии РФ; Поддерживать курс в НАТО и ЕС; Увеличить экспорта и привлечение инвестиций; Защищать украинцев за границей; Продвигать позитивный имидж Украины на мировой арене.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский утвердил стратегию по интеграции в НАТО. Украинцев будут информировать о ценностях Альянса.

Также мы рассказывали о том, какую внешнюю стратегию Украины утвердил Кабмин.