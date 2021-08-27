Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины. Фото: "Страна"

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины".

Соответствующий указ №448/2021 опубликован на сайте Офиса президента 

Им Зеленский ввел в действие решение СНБО об утверждении внешнеполитической стратегии. Контролировать выполнение этого решение должен секретарь Совета Алексей Данилов. 

Главной целью внешней политики страны указано утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного государства Европы, которое может обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества.

В стратегию включено шесть приоритетных направлений: 

  1. Обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны; 
  2. Противодействовать агрессии РФ;
  3. Поддерживать курс в НАТО и ЕС;
  4. Увеличить экспорта и привлечение инвестиций;
  5. Защищать украинцев за границей; 
  6. Продвигать позитивный имидж Украины на мировой арене.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский утвердил стратегию по интеграции в НАТО. Украинцев будут информировать о ценностях Альянса.

Также мы рассказывали о том, какую внешнюю стратегию Украины утвердил Кабмин.

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