Борьба с РФ, курс в НАТО и ЕС и привлечение инвестиций. Зеленский утвердил внешнюю стратегию Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины".
Соответствующий указ №448/2021 опубликован на сайте Офиса президента
Им Зеленский ввел в действие решение СНБО об утверждении внешнеполитической стратегии. Контролировать выполнение этого решение должен секретарь Совета Алексей Данилов.
Главной целью внешней политики страны указано утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного государства Европы, которое может обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества.
В стратегию включено шесть приоритетных направлений:
- Обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны;
- Противодействовать агрессии РФ;
- Поддерживать курс в НАТО и ЕС;
- Увеличить экспорта и привлечение инвестиций;
- Защищать украинцев за границей;
- Продвигать позитивный имидж Украины на мировой арене.
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский утвердил стратегию по интеграции в НАТО. Украинцев будут информировать о ценностях Альянса.
Также мы рассказывали о том, какую внешнюю стратегию Украины утвердил Кабмин.