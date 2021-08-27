В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский, самолет которого был вынужден сесть в Одессе из-за сильного тумана, все же смог долететь до Кишинева. Начался визит главы государства в Молдове.

Об этом сообщает Офис президента на своей странице в Facebook.

Зеленский приехал в Молдову в день 30-летия независимости республики. В рамках рабочего визита глава государства планирует принять участие в торжественных мероприятиях, провести переговоры с президентом Майей Санду и поучаствовать в многосторонней встречи руководителей иностранных делегаций.

Из-за погодных условий самолет Зеленского не смог приземлится в Кишиневе вовремя. По причине сильного тумана самолет посадили в Одессе, где глава государства провел некоторое время и потом оттуда полетел в Кишинев.

Поэтому, когда Зеленский все же добрался до молдавской столицы торжественный парад в честь Дня независимости республики уже закончился.

Напомним, в июле Зеленский уже встречался с Майей Санду. Встреча прошла в Грузии. Стороны обсудили строительство пограничного перехода через реку Днестр.