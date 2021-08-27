Утром в пятницу, 27 августа, самолет президента Владимира Зеленского не смог приземлиться в молдавской столице - Кишиневе, куда он отправился с рабочей поездкой. Помешал приземлению авиалайнера сильный туман.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии новостному порталу "LIGA.net".

По его словам, президент полетит в Кишинев, как только метеоусловия станут благоприятными для посадки самолета, а пока Зеленский находится в Одессе.

Напомним, накануне президент был в эфире 1+1, где ответил на вопросы успешных украинцев. В частности, он объяснил катастрофу с результатами ВНО по математике, а также рассказывал об "инвестиционной привлекательности Украины".

А утром в пятницу, Зеленский отправился в Молдову в связи с Днем независимости страны. После торжеств пройдет несколько двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов, которые также прилетят по случаю праздничных мероприятий.

Также ранее мы рассказывали, что в июле текущего года президент Украины Владимир Зеленский в Грузии встретился с лидером Молдовы Майей Санду. Они обсудили строительство пограничного перехода через реку Днестр и договорились ускорить реализацию этого проекта.