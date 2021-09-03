Во время официального визита в США, помимо встречи с Джо Байденом, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Стэнфордском университете.



Это послание оказалось довольно любопытным. За 9 минут выступления президент несколько раз запинался и заикался, начинал "э-кать", приписывал Украине достижения времен СССР и зачем-то посылал воздушные поцелуи супруге. При этом всю свою речь президент читал по бумажке.



"Страна" посмотрела выступление президента Украины Владимира Зеленского в Стэнфорде и подробно проанализировала его.

"Я парень из простой семьи"

Сперва Зеленский поприветствовал аудиторию по-английски, но само выступление провел на украинском языке.



Свою речь в Стэнфорде президент Украины начинает так:



"Какими двумя словами можно описать Украину? Все возможно", – многообещающе заявляет Зеленский.



В подтверждение этого тезиса он называет себя "обычным парнем из простой семьи", которому несмотря на обычное происхождение удалось стать президентом:



"Перед экспертной средой Стэнфордского университета выступало много очень выдающихся людей, известных политиков, бизнесменов, деятелей со всего мира. Мог ли когда-то я, обычный парень из простой семьи, из обычного, прекрасного кстати, города на востоке Украины представить, что буду выступать здесь? Нет. Но – все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать президентом Украины".



В зале после этой реплики слышно смех.



"О чем говорит тот факт, что им стал парень из простой – кстати, профессорской, – семьи? Из обычного промышленного города на востоке Украины? Правильно: все возможно. Это не только мое кредо – это символ нашей современной Украины, о которой я сейчас хочу вам рассказать. О той Украине, о которой вы не все слышали, не все знали, возможно, не все понимали. Не про бывшую республику Советского Союза где-то там, рядом с Россией, где-то в Европе – а про Украину, большое демократическое государство, где все возможно", – отмечает Зеленский.

Воздушные поцелуи жене

Мимика Зеленского не менее любопытна, чем содержание его речи. Чтобы насладиться ею сполна, можно смотреть выступление гаранта без звука.

Президент в своей привычной манере во время речи кривляется, пытается "по-кварталовски" шутить, словно он не в Стэнфорде, а на сцене "Вечернего Квартала".



"Когда-то, когда я уже работал в столице Украины, в Киеве, моя жена…", – тут Зеленский отрывается от суфлера, смотрит в зал – туда, где, очевидно, сидит первая леди Елена Зеленская, и слегка кланяется ей, а потом еще и посылает воздушный поцелуй. И тут же оправдывается перед залом: "Я должен был сделать так".



Вслед за этим Зеленский делится со Стэнфордской публикой достаточно интимными подробностями их с супругой личной жизни.



В частности, в своей речи Зеленский связывает в одну логическую цепочку роды своей супруги и состояние украинских дорог.



"Моя жена рожала нам доченьку в нашем родном городе. Речь о том самом обычном промышленном городе на востоке Украины – Кривом Роге. Расстояние между ним и Киевом – около 250 миль (больше 400 км – Ред.). Но из-за качества дорог для того, чтобы преодолеть это расстояние на авто, нужно было почти 10 часов. Я мечтал это изменить", – говорит Зеленский.



"Если во время рождения первого ребенка я потратил 10 часов на дорогу, то после рождения второго ребенка…" – здесь Зеленский снова отрывается от суфлера ради реверанса в сторону жены.



В зале слышен смех, а Зеленский после этого несколько секунд ищет глазами фрагмент текста, на котором остановился. В речи повисает пауза – Зеленский заглядывает в "шпаргалку".



Наконец Зеленский продолжает мысль: "…После рождения второго ребенка я потратил 20 часов на оформление разных документов. Я очень мечтал это изменить".

Изобретения украинцев, которые уехали из Украины

Далее Зеленский перечисляет изобретения, которые миру подарили украинцы.



"Украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, самый большой в мире самолет и, кстати, WhatsApp", – сообщает президент.



Однако предпочитает не говорить о том, что три из четырех этих изобретений были созданы в период, когда Украина еще входила в состав СССР. Не говоря уже о том, что первый вертолет киевлянин Игорь Сикорский создал в 1939 году в Америке, где прожил большую часть своей жизни (а до того был авиаконструктором в Российской империи).



Умалчивает Зеленский и о том, что сооснователь и СЕО WhatsApp Ян Кум эмигрировал в США еще в 1992 году. И свой стартап он основал тоже в Америке.



Впрочем, Зеленский и сам признает, что за 30 лет независимости в Украине не создали ничего, что могло бы сравниться с более ранними достижениями.



"Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу, что мы как страна давно, уже около 30 лет, не создавали ничего вроде "первый вертолет", "искусственный спутник Земли" и "самый большой в мире самолет". Мы очень мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого было стать президентом и привести к власти людей, других людей. И, как мы помним, все возможно", – заявил Зеленский.

Главная реформа – "Большая стройка"

Затем Зеленский возвращается в сегодняшний день. И что же президент считает главным достижением современной Украины?



Строительство дорог. Именно эту "реформу" Зеленский в своей речи называет первой.



"Сегодня Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов. И оказывается, это возможно. Сегодня Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки, военно-морской флот", – перечисляет Зеленский, правда, без конкретики. Какие именно новые самолеты сегодня строит Украина – из речи президента непонятно.



На втором месте после дорог из достижений у Зеленского – система антикоррупционных органов. Что неудивительно – ведь их работу в Украине контролируют США. Правда, Зеленский предпочитает не говорить о том, что за все годы работы антикоррупционных органов в Украине не посажен ни один коррупционер.



При перечислении современных реформ Зеленский в какой-то момент начинает запинаться и заикаться. А именно – почему-то сложно даются президенту Украины слова "розвиток та "видобуток" природных ресурсов.



"Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира – армии Российской Федерации, у которой аннексирована и оккупирована часть территории, больше по площади, чем отдельные штаты Америки. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство. Создает антикоррупционную систему институций, уникальную систему электронного декларирования чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику Украины, максимально упрощает ведение бизнеса, реформирует банковский сектор, начинает практику прозрачных аукционов на развитие и… На р, на р… На развитие и… Добычу природных ресурсов", – наконец смог выговорить президент.



На видео этот момент, где президент заикается, можно посмотреть с 10:33 (видео можно посмотреть в конце материала).

"Не потому, что все возможно. А потому, что возможно все"

Чем ближе к концу речи, тем больше кажется, что Зеленский рассказывает о какой-то другой Украине – не той, в которой мы живем.



"Украина укрепляет верховенство права и реформирует судебную систему", – эти слова Зеленского звучат особенно цинично на фоне практики внесудебной и внеправовой расправы с оппозиционными СМИ через санкции СНБО. И это при том, что всего две недели назад по указу Зеленского в Украине заблокировали издание "Страна".



В стране, где СМИ закрывают без суда и следствия, без обвинения в каких-либо преступлениях, а просто по личной прихоти главы государства, можно ли говорить об "укреплении верховенства права"?



После этого Зеленский вспоминает о знаменитой речи Стива Джобса, с которой он выступил здесь же, в Стэнфорде. И сравнивает компанию Apple, которая "начинала свой путь в гараже", с Украиной.



Примечательно, что на этом моменте президент тоже запинается, "э-кает" и не может подобрать слова (11:17). Хотя при этом Зеленский продолжает читать речь по бумажке.



"Когда-то… "на-э"… (Зеленский издает неразборчивый звук – Ред.) Apple начинал свой путь в гараже. Начинал свой путь, на первый взгляд, сумасшедших идей. Украина имеет схожую ситуацию. Когда-то мы с командой сидели в… небольшом офисе, генерировали идеи, в которые, кстати, "н"… никто не верил. Про которые говорили… то, что говорили часто Стиву Джобсу: это невозможно. И сейчас… (Зеленский достает из внутреннего кармана пиджака смартфон и демонстрирует его аудитории – Ред.) сейчас у меня в руках творение Джобса и "Эппла" – iPhone. И это его сердце. И оно бьется. Бьется с каждым "вибро" во время звонка или во время смс. А в нем наше украинское творение – государство в смартфоне. И сегодня 26… 26 млн украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка… Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Угадайте вывод? Правильно: все возможно", – заявляет Владимир Зеленский. В зале аплодируют.



В завершение своей речи президент заявляет, что его цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн. И в будущем – голосование на выборах в интернете.



"Во всем мире известна именно американская мечта. Но мы потеряли немало времени. У нас нет времени мечтать. У нас нет мечты – у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть их. Вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы. Почему я уверен в этом?" – Задает Зеленский вопрос в зал, как будто ожидая ответа.



Впрочем, судя по видеозаписи, никто из зала не спешит ему отвечать – тишина.



"Нет, – отвечает сам себе Зеленский. – Не потому, что все возможно. А потому, что возможно все".



Такой глубокомысленной перестановкой слов (хотя до конца непонятно, что хотел сказать Зеленский) президент Украины заканчивает свое выступление в Стэнфорде. И напоследок приглашает всех приехать в Украину и убедиться в успешности реформ своими глазами.