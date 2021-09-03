Владимир Зеленский продолжает свой визит в США. Вчера, 2 сентября, он перелетел с Атлантики на Тихий океан - и побывал в Калифорнии.

Накануне президент Украины встречался с хозяином Белого дома Джо Байденом. И это была основная цель поездки в Америку. Но, видимо, большого триумфа из этой встречи сделать не удалось - поэтому решили закончить визит на более мажорной ноте.

Например - встретиться с главой Apple или почитать лекции в Стенфордском университете.

Рассказываем, как это было.

Попали в "Яблоко"

Зеленский и его президентская свита в лице главы ОП Ермака, министров Федорова и Кулебы, днем 2 сентября нагрянули в Купертино, где располагается офис Apple.

Там делегацию провели экскурсией, а потом привели к CEO компании Тиму Куку. С ним общались как Зеленский, так и глава Минцифры Федоров.

Оба поднимали ту же тему, которую обсуждали два дня назад с Google - украинская модерация сервисов Apple, доступных для украинских пользователей. В частности - Apple Music и AppStore.

Зеленский "выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore".

Более понятно мысль относительно Apple Music выразил Федоров. "Предложили компании создать именно украинскую музыкальную редакторскую команду, как в других странах, - Германии и Франции", - рассказал он по итогам встречи с Куком.

То есть это была та же просьба, что и к руководству YouTube - чтобы контент для рекомендаций отбирали редакторы, которые работают в украинском офисе.

Правда, в этот раз глава Минцифры обошелся без адресаций к войне с Россией - именно так он позавчера объяснял необходимость введения украинской модерации в сервисе YouTube Musiс.

Отметим, что оба музыкальных сервиса адаптируются в первую очередь под запросы конкретных пользователей. И формируют свои рекомендации по интересам своих подписчиков. Поэтому что Федоров подразумевает под редактированием музыки - не совсем понятно.

Видимо, речь о том, чтобы можно было эффективнее пессимизировать в этих сервисах российскую музыку - какой-то другой ответ дать сложно.

Что же до пожелания Зеленского "модерировать AppStore" - то здесь речь может идти о блокировке там приложений, которые украинская власть сочтет "враждебными". Например, российской соцсети Вконтакте, которая в мобильном приложении умеет обходить блокировки.

Это значит, что "Вконтакте" и другие запрещенные в Украине сервисы вроде "Яндекса" продолжают пользоваться популярностью среди украинцев.

Потенциально у Зеленского, видимо, хотят исключить появление приложений, которые нельзя будет заблокировать через провайдеров. Правда, что на это ответили в Apple - неизвестно. На официальном сайте компании и в Твиттере Тима Кука нет ни слова о встрече с украинским президентом. Как, кстати, и в блоге компании Google.

И это крайне показательный момент: техногиганты стараются не делать видимых предпочтений в пользу политиков.

Из практически интересного - у Apple попросили перевести на украинский язык голосового помощника Siri, а также включить для украинцев функцию кардиограммы в Apple Watch. Также "яблочную" компанию попросили научить Украину проводить цифровую перепись населения (такой опыт у Apple есть в одном из штатов).

То есть классическую перепись населения власти Украины проводить по-прежнему не хотят. Но здесь интересно другое. В США гаджеты компании Apple есть практически у каждого американца. В Украине же из-за высокой цены iPhone - удел около 10% пользователей. Поэтому непонятно пока, как "Эппл" поможе посчитать украинцев.

"Дракону в Украине появиться невозможно. Крылья обрежут"

Еще одним пунктом программы Зеленского было выступление в Стэнфордском университете.

Президент Украины не пытался скрывать восторг от такой возможности: "Мог ли я, обычный парень из простой семьи, из обычного - прекрасного - промышленного города на востоке Украины, представить, что буду выступать здесь? Нет. Но все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать Президентом Украины", - отметил Зе.

После этого Зеленский привел примеры других достижений украинцев. Среди них он назвал первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и даже WhatsApp.

Правда, президент решил не упоминать, что один из создателей месседжера Ян Кум получал образование и занимался разработкой WhatsApp уже в США. В Штаты он эмигрировал с семьей из Киева в подростковом возрасте, в 1992 году, и не имел украинского гражданства.

Далее Зеленский описал слушателям из Стэнфорда утопическую Украину, выдав ее за реальность.

По словам президента, еще несколько лет назад в Украине были ужасные дороги, по которым невозможно было быстро проехать из одного города в другой. Были сложные и длительные бюрократические процедуры. И он хотел это изменить. А сегодня Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов, снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот - и это все также возможно.

Следом Зеленский перешел к описанию "потужных" реформ, которые внедряются в Украине.

"Украина противостоит одной из самых мощных армий мира - армии Российской Федерации. В которой аннексирована и оккупирована часть территории, по площади больше некоторых штатов США. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство, создает антикоррупционную систему институтов, уникальную систему электронного декларирования для чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику страны, максимально упрощает ведение бизнеса, реформирует банковский сектор, начинает практику прозрачных аукционов на разведку и добыча природных ресурсов, внедряет действенное и прозрачное корпоративное управление, впервые за годы независимости запускает прозрачный рынок земли, укрепляет верховенство права и реформирует судебную систему. Как она это делает? Зная, что все возможно", - сказал Зеленский.

Затем президент рассказал об "украинском изобретении" - государстве в смартфоне (хотя во многих других странах оно было запущено гораздо раньше, чем в Украине).

В рамках этого "изобретения", в ближйшие годы 100% государственных услуг украинцы смогут получить онлайн, пообещал Зеленский.

Цель будущего - "чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах по Интернету".

Эта новость, безусловно, резонансная, поскольку в корне может поменять предвыборный расклад, так как увеличит число голосующей молодежи и позволит голосовать украинцам, которые живут не в Украине.

Однако Зе не конкретизировал, получат ли доступ к такому голосованию миллионы украинцев в России, "ЛДНР" и Крыму.

После речи Зе начались вопросы слушателей.

С одним из студентов у Зеленского произошел интересный диалог. Парень представился уроженцем Харькова и русским. Президент перевел национальность как гражданство, и начал общаться с ним как с россиянином. И даже сказал, что готов перейти на русский, сделав "реверанс" рукой.

Во время выступления перед украинской аудиторией от Зеленского было бы сложно услышать, что у Украины и России есть общая история и победы. Но для американских слушателей президент не постеснялся об этом упомянуть.

Далее приводим диалог харьковчанина (которого Зеленский принял за россиянина). Украинский студент задал президенту вопрос о том, не ощущает ли он в себе превращение в дракона. В качестве предыстории студент Стэнфорда привел сюжет сказки.

Вопрос: (говорит по-английски) "Меня зовут Сергей, я студент бизнес-школы Стэнфорда. Я родился в прекрасном украинском городе Харькове, хотя я русский.

Известный писатель Евгений Шварц написал знаменитую сказку "Убить Дракона".

Вы помните (в книге), что каждый, кто продолжительное время или хотя бы иногда имеет силу, превращается в дракона.

В этой сказке мальчик, который убил дракона с чистыми помыслами, в конечном итоге сам превращается в дракона.

Ощущаете ли вы в себе превращение в дракона? И делаете ли что-нибудь, чтобы сохранить в сердце смирение и доброту, чтобы не стать драконом?

Зеленский: Кстати, можем говорить с вами на вашей родном языке.

Харьковчанин: Спасибо большое, я не хотел просто обижать вас.

Зеленский: А чем вы меня обижаете? Что-то собираетесь сделать?

Харьковчанин: Дипломатический протокол.

Зеленский: Никакого… Я вам отвечу на вашем родном языке, которым, кстати, украинцы владеют. Кстати, украинцы русский язык знают. А русские украинский - не очень.

Харьковчанин: Я вашу речь прекрасно понимал, но ответить не могу, к сожалению.

Зеленский: Нет, я без упрека совсем. Я со всем уважением.

Как бы вам сказать… Ну, конечно же, Шварца мы все читали. Еще был прекрасный фильм "Убить дракона", по-моему, Марка Захарова. Кстати, великого режиссера вашей страны.

Мы никогда в Украине не говорили, что у русских людей нет истории. У нас есть совместная даже история, совместные победы. И есть очень много великих людей.

Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Направлена на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать.

И я думаю, что с годами все поменяется. Я думаю, что эти кейсы идут абсолютно параллельно белорусским вопросам.

И считаю, что мы все равно соседи и будет позитивный результат.

К примеру, хотел вам сказать по поводу мирного урегулирования на Донбассе. Опять мы читали сигналы из Российской Федерации. Мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали.

Мне кажется, именно украинцы втратили - українською мовою - п’ятнадцать тисяч людей на цій війні.

Что касается убить дракона, я президент Украины два года. А вот у ваших знакомых ситуация сложнее. Но это внутренний выбор вашей страны.

А украинское общество - громадянське суспільство - настолько сильное, что что бы кто ни хотел - и мы знаем исторический пример, - что бы кто себе ни придумывал, украинское гражданское общество настолько сильное, настолько свободное и демократичное, что дракону появиться в Украине невозможно. Крылья обрежут".

Последние слова Зеленского, конечно, полностью расходятся с практикой самого президента, который уже давно превратился в "дракона" - своими указами, без суда и следствия он запрещает работу СМИ (в том числе и "Страны"), что немыслимо на Западе и даже в России.

А вот пророчество насчёт "подрезанных крыльев" - интересная рефлексия президента. Таким образом, он, по сути, пересказал свое печальное будущее и неизбежность расплаты за все свои незаконные действия.