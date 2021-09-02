Мэрию Сан-Франкциско подсветили цветами украинского флага. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее встретился с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме, уже улетел из Вашингтона в Калифорнию.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. 

Третий день своего визита в Штаты Зеленский проведет в Калифорнии, где ранее ни один украинский президент еще не бывал. 

Так, сначала глава украинского государства встретится с главой Apple Тимом Куком и инвесторами из Кремниевой долины. Кроме того, Зеленский должен выступить в Стенфордском университете. Отдельно президент пообщается с украинскими предпринимателями и специалистами, которые работают в Кремниевой долине. Владимир Зеленский планирует ознакомиться с работой нацгвардии Калифорнии. 

В честь визита украинского президента мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага. 

Зеленский приехал в Калифорнию. Скриншот сообщения Никифорова

Напомним, "Страна" писала о том, что "Страна" после встречи Зеленского и Байдена публиковала 12 главных пунктов заявления президентов.

Также мы сообщали, что после общения с Байденом Зеленский встретился с украинским кокусом в Конгрессе США и обсудил "СП-2".

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