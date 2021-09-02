Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что предложения о сотрудничестве украинских и американских военных в Черном море - для "противодействия агрессивной политики России" обсудят в Киеве во время визита главы Пентагона Ллойда Остина.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе брифинга по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом, видео обнародовано в Facebook.

Президент заявил, что кроме совместного оборонного соглашения Украины и Соединенных Штатов Америки есть вопросы и безопасности в Черном море. По этой теме, продолжил Владимир Зеленский, есть предметные вопросы и предложения, которые нужно обсудить и проработать, чтобы подготовиться к визиту министра обороны США в Украину.

Также лидер Украины добавил, что по данному вопросу создадут рабочие группы.

Вместе с тем, Владимир Зеленский надеется, что и его американский коллега Джо Байден также посетит Украину. По словам президента, его команда уже обсуждала этот вопрос с командой главы Соединенных Штатов.

Напомним, министр обороны США ранее сообщил, что в Вашингтоне решили выделить Украине военную помощь на сумму $60 млн, включая закупку "Джавелинов". Об этом говорится в совместном заявлении президентов.

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