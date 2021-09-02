Вчера, 1 сентября, в США прошли первые официальные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом.

Украинского гостя хозяин Белого дома принял в своем Овальном кабинете и встреча продлилась около двух часов. Согласно протоколу переговоров совместной пресс-конференции предусмотрено не было, но Владимир Зеленский вышел к прессе и раскрыл некоторые детали личной беседы с Джо Байденом, а затем ответил на ряд вопросов от журналистов.

Трансляцию брифинга провела в сети пресс-служба украинского президента.

Так, в частности, Владимир Зеленский дал несколько эмоциональную оценку ходу переговоров. Президент Украины заявил, что у него с Байденом только что состоялся "очень продуктивный и нормальный мужской разговор", хотя атмосфера диалога не всегда была "солнечной".

Однако президент не привел никакой конкретики, что же именно и какая тема обсуждений вызвала "облачность" в разговоре.

"Нет у нас времени отвлекаться на солнце. Надо действовать и продолжать двигаться вперед", - так Владимир Зеленский ушел от прямого ответа.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Зеленский предложил своему американскому коллеге присоединиться к "Нормандскому формату".