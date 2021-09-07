Зеленский против Разумкова: сработает ли шантаж роспуском?

Еще летом многие предполагали, что новый политический сезон начнется с противостояния между президентом и спикером. Так и произошло. В открытую, правда, это противостояние не ведется, но все признаки его налицо.

Желание Владимира Зеленского поставить под полный контроль собственную политическую силу и весь парламент вполне понятно: он освоил способы борьбы на, казалось бы, куда более трудных направлениях – с СМИ и судейским корпусом, – а тут те, кто пришел во власть под его флагом, устраивают весьма прозрачные демарши.

С другой стороны, именно борьба президента за превращение в диктатора латиноамериканского типа плодит ему врагов с очень быстрой скоростью, и спрос на сопротивление ему рождает предложение. Спикер Дмитрий Разумков сейчас стал фактически знаменем этого сопротивления, и не случайно оппозиция уже открыто заявляет о том, что голосовать за отставку главы Верховной Рады не будет.

Больше того, немало недовольных возрастающим давлением Банковой и внутри "Слуги народа", – а это уже ставит под вопрос наличие 226 голосов за смену спикера.

Поэтому не случайно потенциальный сменщик Разумкова Руслан Стефанчук и подконтрольные Офису президента Телеграм-каналы уже несколько дней разгоняют тезис о том, что у президента есть право распустить парламент и что он хочет им воспользоваться. Точно так же не случайно с комментарием о том, что оснований для роспуска Рады нет, выступил именно спикер.

Впрочем, судя по неофициальной информации в политкругах, сам Разумков роспуска парламента как раз не боится: у него уже вроде бы есть и партия, и даже партийный штаб, работающий на постоянной основе в одном из бизнес-центров столицы.

И это как раз одна из главных причин того, почему никакого роспуска не будет: пусть даже новая фракция "Слуги народа" будет более послушной, она окажется минимум в два раза меньше, поскольку в результате двух лет продолжения политики Петра Порошенко голоса у президентской партии будут массово отбирать и потенциальная партия Разумкова, и "ОПЗЖ", и партия Гройсман, и УДАР.

Так что разговоры о роспуске – не более чем шантаж, о чем прямо говорят и в "Слуге народа". При этом, уже имея двухлетний опыт, "слуги" понимают всю слабость этого блефа и вряд ли на него поведутся.

Рада не хочет самосокращаться

Судя по последним сообщениям, проблемы у Банковой возникли не только с увольнением Разумкова, но и с принятием целого ряда законов. Несмотря на то, что перед каникулами управляемость президентской фракции была восстановлена, сейчас много говорят о том, что 226 голосов нет ни за закон об олигархах, ни за ранее рекламировавшийся как "антиахметовский" (и оказавшийся в целом направленным против многих далеко не богатых украинцев) закон об изменениях в Налоговый кодекс.

Но если об этих двух документах говорят только неофициально, то о проблемах с еще одним проектом – изменением Конституции в плане сокращения Рады с 450 до 300 депутатов – первый вице-спикер вчера заявил публично: мол, 300 голосов нет.

И этого следовало ожидать. Хотя, если говорить объективно, лидеры всех фракций заинтересованы в том, чтобы подчиненных у них было меньше, а влияние при этом не уменьшалось (за исключением, понятно, "Голоса", который просто не рассматривает никаких вопросов о следующей каденции). Однако проблема в том, что голосуют не лидеры фракций, а их подчиненные, которые не хотят, чтобы их "уменьшали".

Причем это касается уже и "слуг народа", которые привыкли к насиженным местам и втайне лелеют надежду, что первый срок не окажется последним. Впрочем, даже если вдруг все 250 "слуг" согласятся совершить харакири, то нужно будет найти еще 50 голосов. А столько самоубийц за пределами президентской фракции точно нет.

Поэтому судьба этого проекта изменений Конституции будет такой же, какой была судьба всех подобных пиар-законопроектов: о нем просто забудут.

Локдаун неизбежен. Но в ноябре

Вчера главный санитарный врач страны Игорь Кузин объявил, что новый локдаун в Украине неизбежен. Правда, он спрогнозировал, что речь о максимально жестких мерах пойдет только в ноябре, а пока страну собираются выкрасить в желтый цвет с минимальными ограничениями насчет массовых мероприятий.

В принципе, исходя из последний тенденций, этому прогнозу можно верить. Если вспомнить прошлый год, кривая заболеваемости начала идти резко вверх именно во второй половине осени. И то, что сейчас власть заговорила о локдауне заранее, дает надежду, что медицинская инфраструктура к нему будет готова.

Однако 2021 год – не 2020-й, и потому есть ряд моментов, по которым необходимо специальное разъяснение. В первую очередь – относительно того, насколько опасен штамм "Дельта" (а ждут, как известно, именно его) для вакцинированных.

Проще говоря, Минздраву нужно определиться, исходя из данных об этом штамме, будет ли касаться локдаун абсолютно всех или только тех, кто не вакцинировался. И это решение должно приниматься не местными властями (которые и некомпетентны в данном вопросе, и необъективны), а именно на центральном уровне. Причем ответ, понятный для всех, нужно дать не позже октября.

"Афганский синдром": украинцы недовольны завозом беженцев

А пока коронавирусная тема не вернулась в топы, основной темой обсуждения в массах стала афганская. Правда, если исходить из дискуссий в соцсетях, украинцев особо не волнует ни факт изгнания американцев из этой горной страны, ни факт ее захвата талибами, ни даже (за исключением, конечно, феминисток) введенные новыми властями Афганистана запреты для женщин.

В Украине "афганский синдром" иной: массовое недовольство в стране вызвал прибытие в Украину первой партии беженцев из Афганистана и подготовка для них лагерей.

Волна негатива по этой теме не должна удивлять: общество в нашей стране традиционалистское и потому негативно воспринимает любой факт массовой иммиграции. Причем это не украинское ноу-хау: достаточно посмотреть на страдания Литвы и Польши в связи с наплывом нелегальных мигрантов, чтобы понять, почему наши сограждане возмущаются добровольным согласием властей Украины на массовую иммиграцию из самого неспокойного региона мира.

Власть понимает всю непопулярность этого решения (вполне вероятно, принятого под давлением Штатов), а потому единственный, кто его вчера прокомментировал, – спикер украинской делегации в Минской ТКГ Алексей Арестович. Который, впрочем, лишь подлил масла в огонь, когда сообщил, что содержание лагерей беженцев будет оплачиваться из украинского госбюджета.

Правда, он еще и объяснял, что данные беженцы – это вовсе не моджахеды, а образованная публика (причем даже более образованная, чем многие украинцы), поработавшая на западную коалицию. Но от такого объяснения существенно легче не стало, потому что для основной массы наших граждан осталось непонятным, почему образованная публика не может содержать себя сама, ну, или, на крайний случай, почему ее содержание не оплачивает западная коалиция, на которую эти "образованные афганцы" работали.

В общем, украинцам показали еще один пример того, как американцы решают созданные ими проблемы за счет "стратегических союзников". В свете этого следует всерьез задуматься над тем, нужен ли Украине статус основного союзника США вне НАТО (который, кстати, имел Афганистан, что ему не помогло), – а то ведь нашу страну могут заставить содержать не пять, а пятьсот тысяч мигрантов.

Война против УПЦ продолжается

На местах властями продолжает стимулироваться политика захвата церквей Украинской православной церкви Московского патриархата. Вчера появилась информация о захвате сторонниками ПЦУ храма в селе Красноселка Винницкой области, принадлежащего УПЦ.

Можно было бы говорить об эксцессе местных исполнителей, если бы не тот факт, что захват храмов происходит регулярно. А учитывая недавний приезд в Украину на официальные праздники константинопольского патриарха Варфоломея, можно сделать вывод, что и нынешняя украинская власть, сама или под давлением США, продолжает ту же линию конфронтации в церковных делах, которую вел режим Порошенко.

И с этим, увы, сделать ничего нельзя. Кроме одного – сменить власть.