Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что беженцы из Афганистана зачастую гораздо более образованы, чем среднестатистический украинец.

Об этом Арестович заявил в интервью на YouTube-канале Ukrlife.

Советник главы Офиса президента заявил, что в Украине будет обустроен лагерь для афганских беженцев, рассчитанный на 5 тысяч человек. По мнению Арестовича, проблем с ними не возникнет.

"Это же не дикие моджахеды с кинжалами в руках. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество", - сказал Арестович.

Также он заявил, что в Украине беженцев из Афганистана будут использовать как переводчиков.

Напомним, в конце августа в Одессу прилетели более 130 беженцев из Афганистана, самый младший из них родился в аэропорту Кабула перед вылетом.

Кроме того, мы писали, что в Одессе неизвестные угрожают эвакуированным из Афганистана. Они оставили на стене дома послание с призывом покинуть Украину.