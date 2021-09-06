Арестович заявил, что беженцы из Афганистана часто образованнее украинцев
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что беженцы из Афганистана зачастую гораздо более образованы, чем среднестатистический украинец.
Об этом Арестович заявил в интервью на YouTube-канале Ukrlife.
Советник главы Офиса президента заявил, что в Украине будет обустроен лагерь для афганских беженцев, рассчитанный на 5 тысяч человек. По мнению Арестовича, проблем с ними не возникнет.
"Это же не дикие моджахеды с кинжалами в руках. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество", - сказал Арестович.
Также он заявил, что в Украине беженцев из Афганистана будут использовать как переводчиков.
Напомним, в конце августа в Одессу прилетели более 130 беженцев из Афганистана, самый младший из них родился в аэропорту Кабула перед вылетом.
Кроме того, мы писали, что в Одессе неизвестные угрожают эвакуированным из Афганистана. Они оставили на стене дома послание с призывом покинуть Украину.