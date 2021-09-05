В воскресенье, 5 сентября, в Берлине беженец из Афганистана напал на двух человек с ножом. Инцидент произошел в районе Вильмерсдорд. Там 29-летний афганец нанес ранение 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами. После этого он напал на 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине.

"Мужчина был задержан на месте преступления", - сообщает пресс-служба полиции.

Также силовики уточнили, что раненых пришлось госпитализировать. Следствие считает, что причиной может быть исламский мотив. Виновник инцидента проживает в Германии с 2016 года и страдает психическим расстройством.

Напомним, в центре Одессы неизвестные оставили оскорбительные надписи, адресованные беженцам из Афганистана. На данный момент реакции правоохранителей пока нет.

Также "Страна" писала, что в Одессу из захваченной талибами афганской столицы - Кабула, прибыли более ста эвакуированных граждан Афганистана. По прибытию в город всем сделали тесты на коронавирус. Разместили беженцев члены афганской общины у себя дома.

До этого мы рассказывали, что власти США уже подозревают около сотни прибывших к ним афганских беженцев в связях с террористами. Всего проверка из-за потенциальных связей с радикалами требуется для трети всех эвакуированных из Афганистана.