В конце августа Украина согласилась принять афганских беженцев. В Министерстве внутренних дел ожидают, что в ближайшее время на территорию страны попадут более пяти тысяч беженцев.

Об этом говорится в письме главы МВД Дениса Монастырского к премьер-министру Денису Шмыгалю, оказавшемся в распоряжении издания "Dетектив-Info".

Как следует из текста послания, написать его министра побудила обеспокоенность со стороны Государственной миграционной службы, которая обязана реализовывать государственную политику в сфере миграции.

В службе жалуются, что прогнозируемое нашествие афганских беженцев не смогут выдержать три имеющиеся в Украине пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В подтверждение этому приводятся расчеты, согласно которым сейчас в этих пунктах, рассчитанных не более чем на полтысячи человек, уже находится 161 иностранец.

Пока Волынский, Черниговский и Николаевский депортационные центры могут обеспечить местами пребывания чуть больше 400 искателей убежища. Дополнительное увеличение пропускной способности пунктов еще на 300 мест здесь предполагают за счет установки палаток на их территории. Но это приведет к необходимости увеличения финансирования до 900 тысяч гривен ежемесячно.

Кроме этого, в МВД призвали рассмотреть вопрос о размещении трех тысяч афганских беженцев в помещениях двух закрытых учреждений пенитенциарной системы в Киевской области - после их перепрофилирования под пункта временного пребывания иностранцев, а также проведения капитального ремонта.

Речь идет о выставленном на торги в рамках программы приватизации тюрем Ирпенском исправительном центре №132 и Бучанской исправительной колонии №85, рассчитанных на 1500 человек (при этом на каждого человека будет приходиться клочок помещения размером четыре квадратных метра). Согласно предварительной смете, стоимость модернизации этих учреждений составит около 100 миллионов гривен, а ежегодные расходы на содержание беженцев достигнут 264 миллионов.

В МВД свой выбор мест для размещения беженцев из Афганистана на территории Киевской области аргументируют возможностью их быстрого и с минимальным затратами переоборудования, а также инфраструктурным и логистическим соображениями.

Министр обратился к Шмыгалю с ходатайством о передаче Бучанской колонии и Ирпенского исправительного центра из сферы управления Минюста к Государственной миграционной службе.

По информации источника "Dетектив-Info", "афганскую инициативу" МВД негативно восприняли в Министерстве юстиции. В ведомстве категорически против идеи отдать привлекательные с точки зрения приватизации закрытые тюрьмы на Киевщине в компетенцию миграционной службы. И предложили в качестве альтернативных мест для размещения беженцев из Афганистана три других закрытые учреждения: Черкасскую исправительную колонию №62, Черниговскую исправительную колонию №44 и Кременчугскую исправительную колонию №69.

Ранее "Страна" писала, что 30 августа в Одессу прилетели более 130 беженцев из Афганистана, причем самый младший из них родился в аэропорту Кабула перед вылетом.

Также мы сообщали, что ни одна из стран Евросоюза не согласилась принимать афганских беженцев.