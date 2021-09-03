После вывода американской армии с территории Афганистана, захваченной "Талибаном", США собираются выплатить более 2 тысяч долларов каждому беженцу из Афганистана.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

Программа материальной поддержки, которую планируют запустить в ближайшие месяцы, будет направлена на помощь в вопросах поиска жилья, обеспечения продуктами питания и устройства детей в школу для каждого бежавшего из Афганистана.

Однако, кроме выплат в размере 2,2 тысяч долларов, Государственный департамент Соединенных Штатов собирается ввести льготы по медицинской страховке.

Напомним, вечером в понедельник, 30 августа 2021 года, в Пентагоне подтвердили окончание почти что 20-летнего военного присутствия США в Афганистана. Также подтверждено, что США более не обеспечивают контроль над аэропортом столицы Афганистана - Кабула.

Ранее мы писали о том, что все страны Евросоюза ответили отказом принимать беженцев из захваченного талибами Афганистана, откуда США вывели свои войска.

"Страна" также проанализировала объемные материалы о том, как сдавали Кабул и бежал афганский президент, что происходило в Белом доме и в чем причина бесславного ухода американцев.