Главное управление разведки Минобороны опубликовало кадры эвакуации людей из Кабула спецназом. В ГУР заявили, что несмотря на отсутствие украинского миротворческого контингента в Афганистане, Украина заняла 8-е место по числу эвакуированных среди европейских стран. Наша страна вывезла более 700 человек.

Видео с эвакуацией опубликовано в Фейсбуке ГУР.

Спасательную операцию провели ​​сотрудники ГУР при содействии МИД. Среди попавших на украинские спасательные рейсы были как наши сограждане, так и иностранцы, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

Чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка, спецназовцы ГУР выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такой риск не пошла ни одна эвакуационная миссия, потому что зона вне территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана". Однако именно такой подход позволил в короткое время забрать максимально возможное количество людей.

Во время миссии отличились и пилоты самолетов, работавшие в сложных условиях и при постоянной угрозе обстрела во время взлета.

Эвакуированные люди были потрясены тем, что спецназовцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население, отметили в ГУР.

Между тем в Афганистане, по данным МИД, все еще остаются около 200 украинцев.

Они записали видеообращение к Зеленскому с просьбой вывезти их из страны.