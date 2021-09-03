Саммит Байден – Зеленский: неконкретная конкретика

Хотя визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты продолжается, в Украине вчера уже активно подводили его итоги. Потому что всем ясно: даже если украинскому президенту удастся сфотографироваться с Илоном Маском, ничего более существенного, чем встреча с Джо Байденом, уже не будет.

Впрочем, судя по комментариям экспертов, и переговоры двух президентов грандиозным событием не стали. Все, что оказалось в публичном пространстве, можно условно разделить на две части: во-первых, Байден обещал все, что не требует конкретной реализации, чтобы (и это во-вторых) не обещать ничего конкретного.

Конкретными для Зеленского были вопросы по запуску "Северного потока - 2", по присоединению США к "нормандскому" формату, по срокам вступления Украины в НАТО. И все они вошли во вторую категорию.

А в первой – абстрактный рамочный военный союз и не менее абстрактное обещание ввести санкции против "СП-2" в случае угрозы для Украины. Входит ли в число "угроз для Украины" прекращение транзита через украинскую газотранспортную систему или речь идет только о прямой военной угрозе – даже на этот вопрос ответа нет.

Впрочем, конкретика в конкретных вещах все-таки прозвучала. Так, украинский президент взял обязательство провести выборы главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры под контролем Запада. А еще – продлил действие соглашения о нераспространении ядерного оружия на семь лет. Так что теперь о возобновлении ядерного статуса будут говорить только правые радикалы.

Русская атака на вашингтонский саммит

На результаты переговоров Байдена с Зеленским вчера отреагировал Кремль. Неожиданно оперативно и крайне резко. Там назвали "опасным для России" членство Украины в НАТО, а предоставляемую США военную помощь – потенциальной угрозой того, что Киев попытается решить вопрос конфликта на Донбассе силой.

Чего же испугался Кремль? Дежурное заявление Белого дома о поддержке украинской евроатлантической интеграции не стоит даже того, чтобы его вспоминать, не говоря уже о том, чтобы его комментировать.

60 миллионов долларов (вместо ранее обещавшихся 200 млн) для Минобороны, которые пойдут на закупку новых "Джавелинов", тоже погоды не сделают. Хотя бы потому, что в украинской армии запрещено использовать "Джавелины" на первой линии обороны – и из-за их дороговизны, и из-за угрозы того, что они окажутся в руках противника. И никакая, даже сверхновая, техника в тылу не создаст дополнительной угрозы на Донбассе.

Что касается рамочного оборонительного соглашения, то это всего лишь декларация, призванная заменить неполученные Зеленским обещания по членству в НАТО и статусу союзника США вне НАТО.

Короче говоря, ни один из итогов украинско-американского саммита не стоил такой резкой реакции со стороны Москвы. И если она состоялась, то причины следует искать в другом.

Скорее всего, Кремль таким образом не защищается от призрачных угроз позавчерашнего саммита, а наступает сам, угрожая Вашингтону резким похолоданием в отношениях даже из-за декларативной "американо-украинской дружбы против России".

Такая наступательная тактика обусловлена пониманием, что Белый дом не заинтересован в дальнейшем нагнетании отношений с Кремлем и совсем не хочет углубления российско-китайского союза.

А потому следует ожидать, что в ближайшие недели со стороны Штатов будет некое оживление по российскому направлению. Байдену хотя бы на словах надо уравновесить обещания, данные Зеленскому.

Резников: минская ТКГ – "мертвая история"

Еще один – печальный для Украины (но не для Зеленского) – итог переговоров в Белом доме состоит в том, что стороны в публичном пространстве вообще не упомянули Минские соглашения. Хотя говорить об Украине и не упоминать Минские соглашения – это все равно, что говорить о Корее и не вспоминать перемирие 1953 года. Но факт остается фактом.

И это игнорирование единственных имеющихся договоренностей, сохраняющих хотя бы относительный мир на Донбассе, приводит к тому, что их уже в открытую игнорируют украинские чиновники. Вчера вице-премьер Алексей Резников заявил, что переговоры контактной группы в Минске являются "мертвой историей" – имея в виду, что никакого значения для мирного процесса они уже иметь не будут.

Правда, с минскими переговорами их куратор намерен поступить так же, как Зеленский нынче поступает с Минскими соглашениями: не придавать им никакого значения, но и не прекращать.

По словам самого Резникова, такая формула нужна для того, чтобы использовать минскую площадку, когда настанет "нужный момент". В его версии "нужный момент" – это переговоры по обмену пленными.

Но, так или иначе, становится очевидно, что ни Минские соглашения, ни минскую площадку украинская власть не хочет использовать для главного – полного восстановления мира на Донбассе. А поскольку она не предлагает никакого своего реального плана, то становится очевидным, что и мира она не хочет.

Нацсовет: 110 тысяч штрафа с "Нашего" и новая кляуза

Кстати, слова о том, что "Украина не заинтересована в мире", вчера стали одним из поводов для того, чтобы Нацсовет по ТВ в очередной раз оштрафовал телеканал "Наш" и подал на него еще один иск с целью лишить лицензии.

Повод для штрафа характерный - известный юрист Елена Лукаш в негативном контексте процитировала слова нынешних украинских чиновников Резникова и Кравчука о Донбассе как о "раковой опухоли". То есть по сути, канал арестовали за цитату Резникова. Поэтому, по логике, штрафы и прочие санкции нужно применять к нему, не к телеканалу "Наш".

Очевидно, что новая атака на "Наш" – это лишь способ нагнетания обстановки, итогом которого будет даже не суд (его выиграть у телеканала невозможно), а продолжение санкционной истории СНБО. И Нацсовет здесь выступает не в роли регулятора, а в роли стукача.

Ради Евросоюза: "Газпрому" нашли "конкурента" в России

Чисто российская новость, имеющая общеевропейское значение: "Роснефть" попросила разрешить ей поставлять газ по "Северному потоку - 2". Казалось бы, кому какая разница, кто именно будет поставлять газ по этой трубе, но, как мы уже знаем, разница есть. По крайней мере, формальная.

Недавно все СМИ обошла новость о том, что немецкий суд отказал компании-оператору "СП-2" в том, чтобы к газопроводу не применялся Третий энергетический пакет ЕС. А этот пакет как раз и регламентирует, кто и сколько газа может прокачивать через газопроводы.

Так что заявление "Роснефти" – это ответ на решение немецкого суда. Во исполнение требований Третьего энергопакета тут же появился альтернативный "Газпрому" поставщик газа, который хочет закрыть те 50% мощностей "СП-2", которые не может использовать главная газовая компания России. В общем, вместо одного глобального российского экспортера газа теперь будет два – и с Третьим энергопакетом никаких проблем.

Правда, там еще есть требование, чтобы компания-оператор ГТС не принадлежала газодобывающей компании, а Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания "Газпрома". Но если зайти на сайт самой Nord Stream 2 AG, то нетрудно найти новость, что она еще в июне подала заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы. Так что, похоже, на победу в суде оператор "СП-2" не очень и рассчитывал.

В общем, все разговоры о том, что "Газпрому" придется продавать газопровод, так и останутся разговорами. Евросоюзу нужно, чтобы русские соблюдали формальности, – и это будет сделано. А остальное уже неважно, поскольку Евросоюзу нужен газ.