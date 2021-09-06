В пятницу, 3 сентября, в селе Красноселка Винницкой области сторонники ПЦУ захватили Иоанно-Богословский храм Украинской православной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба Тульчинской епархии УПЦ.

"Протоиерей Олег Мураховский, сообщил, что в 10:00 ему позвонили жители села, которые рассказали, что на территории ранее опечатанного полицией Красносельского храма УПЦ, представители ПЦУ во главе с Ростиславом Процаниним и Сергеем Ярко срывают двери при церковном доме, в котором община УПЦ временно проводила богослужения", - сказано в сообщении.

При этом возле здания находилось два полицейских автомобиля. В прицерковном доме нападавшие разбили окна и двери, туда заставляли зайти и забрать свои вещи священника сельской общины.

Благочинный позвонил в полицию в 12:15, но оперативная группа приехала на место происшествия в 14:55. уточняется, что расстояние до райотдела полиции 65 километров. Сбор заявлений и объяснений начался только после звонка на горячую линию МВД.

"По словам заместителя председателя Бершадской ОТГ г Нечитайло, у него (у главы) уже есть "устное распоряжение руководства" по обеспечению "правильного" решения вопроса о храме.

Создается впечатление, что высокие сторонники Фанару, после завершения визита патриарха Варфоломея в Киев, "дали команду" для всех органов местной власти, чтобы она способствовала захвату и переоформлению храмов УПЦ, в том числе и на Бершадщине, в пользу так называемой ПЦУ, не дожидаясь окончательных решений Высшей судебной власти Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, во время визита Варфоломея в Киев прихожане УПЦ также пытались поговорить с патриархом на тему гонения церкви и захватов храмов. Но тот не стал их слушать.

Также сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что ПЦУ финансируют из госбюджета.