Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) заявил, что действия Вселенского патриарха в последние годы привели к разрушению единства православия.

Об этом иерарх сказал в интервью РИА Новости, которое цитирует в Фейсбуке Центр информации Украинской православной церкви.

По мнению его высокопреосвящества, патриарх Варфоломей созданием ПЦУ запустил процессы, которые уже привели к разделению православных церквей. Большинство поместных церквей подверглись давлению по вопросу признания ПЦУ. Причем даже в полностью или частично признавших структуру Думенко нет единства по поводу выстраивания общения с ПЦУ.

По мнению митрополита, это видят во всем православном мире, и у не признавших ПЦУ нет стремления повторять ошибки других.

Антоний считает, что на наших глазах формируется новая модель мирового православия, в которой центральное место отвозится "восточному папе", который наделяется беспрецедентными полномочиями и привилегиями. Клирик предостерег: запуск этой модели неизбежно приведет и к изменению основ православного вероучения.

В связи с этим на первый план сейчас выходит готовность поместных церквей защитить чистоту веры. Антоний добавил, что авантюра Варфоломея в Украине по своим последствиям вышла далеко за рамки спора, связанного с юрисдикцией над определенной территорией. И в такой ситуации может сыграть важную роль возобновление "амманского формата", в рамках которого следует рассмотреть тему ПЦУ во всей ее остроте. (Амманский формат назван так по встрече в феврале 2020 года по инициативе Иерусалимского патриарха глав и представителей поместных церквей для обсуждения ситуации в Украине и Черногории.)

Управделами УПЦ также рассказал о тех поместных церквях, которые не определились с позицией по поповду ПЦУ. Он напомнил, что зимой СМИ писали о том, что якобы Болгарская православная церковь готова пойти на легализацию украинских раскольников.

Антоний сообщил, что Священный синод БПЦ назначил специальную комиссию для изучения ситуации в Украине, но отчет по его итогам еще не готов. Более того, болгары признают, что в Украине существует только одна каноническая церковь - УПЦ. Что касается Грузинской церкви, то полученное от патриарха Илии поздравление украинского предстоятеля на день его тезоименитства говорит само за себя. Хорошие отношения у УПЦ и с румынскими братьями, заверил митрополит.

Напомним, Варфоломей прибыл на торжества в честь 30-летия провозглашения независимости Украины и встретился с президентом.

Но при этом отказался пообщаться с прихожанами УПЦ по поводу гонений на церковь, усилившихся после создания ПЦУ.