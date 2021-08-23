"Отец Томоса" - Вселенский патриарх Варфоломей совершил свой третий визит в нашу страну, но первый - после создания им в 2018 году Православной церкви Украины. Патриарха на торжества, посвященные 30-летию независимости, пригласил президент Владимир Зеленский в октябре прошлого года, во время их встречи в Стамбуле.

Украинская православная церковь выступала против приезда Варфоломея - именно его считают виновным в церковном расколе в нашей стране и насильственном переводе канонических храмов в юрисдикцию ПЦУ. Поэтому по маршруту следования Варфоломея в столице прихожане УПЦ организовали протесты.

Что означает приезд Варфоломея, анализирует "Страна".



"Мы его не звали"

В 2018 году Константинопольский патриарх Варфоломей принял решение о выдаче Украине Томоса о православии - документа, который позволил создать на основе неканонического Киевского патриархата новую церковную структуру.

6 января 2019 года патриаршая грамота о создании Святейшей церкви Украины была вручена Епифанию, бывшему клирику Киевского патриархата. Из-за неблагозвучия аббревиатуры новой конфессии она стала называться Православная церковь Украины. По задумке Варфоломея, эта церковь должна была стать 15-й равной среди поместных православных церквей.

Но его план в жизнь воплотился только частично, большинство поместных церквей до сих пор не признает ни ПЦУ, ни Епифания.

Тем не менее выдача Украине Томоса была преподнесена как личная победа бывшего президента Петра Порошенко и стала гвоздем его предвыборной программы "Армия, мова, вера" к президентским выборам 2019 года.

С патриаршей грамотой Порошенко отправился в "Томос-тур" по регионам Украины, были приняты законы и подзаконные акты, которые помогли принудительному переводу приходов Украинской православной церкви в ПЦУ, местные органы власти поддерживали процесс отжима храмов, а полиция никак не пресекала рейдерские захваты. За все время в ПЦУ было переведено порядка 600 приходов. Но активное вмешательство в церковные дела никак не помогло бывшему президенту сохранить власть.

Новый президент Владимир Зеленский еще на знаменитых дебатах на стадионе обозначил свое отношение к Томосу, заявив, что это победа не Порошенко, а главы Киевского патриархата Филарета. Правда, со временем и сам Филарет начал жестко критиковать условия, на которых Украина получила Томос.

Зеленский же долго придерживался нейтралитета в этом вопросе. Однако, уже в этом году его заявления по церковной тематике стали все больше напоминать выступления предшественника.

Например, только за последнее время Зеленский называл прихожан УПЦ "бабушками в кепочках", критиковал крестный ход в Киеве, который, по данным УПЦ, собрал 350 тысяч верующих, грозил, что праздник обернется "слезами" (намекая на рост заражений ковид-19, хотя, отметим, эти прогнозы не оправдались).

А теперь и с большой помпезностью встретил церковного иерарха, к которому в Украине весьма неоднозначное отношение.



Визит Варфоломея в Украину был организован на высшем государственном уровне - в аэропорту его встречал премьер-министр Денис Шмыгаль, в первую же ночь после приезда глава Фанара встретился с Зеленским, а на следующий день посетил Верховную Раду. Встречи Варфоломея с первыми лицами неизменно сопровождались политическими заявлениями.

Например, президентский сайт процитировал слова Зеленского Варфоломею, что одним из факторов, который "агрессор применяет против Украины" в качестве "гибридного оружия", является религиозный.

Украинская православная церковь изначально выступала против приезда Варфоломея. В церкви заявляли, что это углубит раскол в Украине. Именно после создания ПЦУ в Украине храмы канонической церкви начали насильно переводить в юрисдикцию новосозданной конфессии. Часто это заканчивалось столкновениями, избиениями верующих и клириков УПЦ. Во многих регионах, где в прошлые годы были рейдерские захваты храмов УПЦ в пользу ПЦУ, верующие уже отстроили себе новые храмы, а захваченные церкви пустуют.

Донести свою позицию Варфоломею прихожане УПЦ пытались со дня его приезда. Они встречали Варфоломея на Бориспольской трассе с плакатами в духе "мы вас не звали", затем провели масштабное молитвенное стояние под Верховной Радой, где Варфоломей встречался со спикером Дмитрием Разумковым.

При этом протесты прихожан УПЦ сопровождались усиленным надзором со стороны правоохранительных органов. Полиция фильтровала даже содержимое плакатов, которые были адресованы главе Фанара. Например, в субботу сотрудники МВД задержали мужчину под Радой, который держал плакат с надписью "Андреевская церковь - достояние православия, а не сатанизма".

Речь идет о решении властей за два месяца до выдачи Томоса отдать в пользование Константинопольскому патриархату памятник архитектуры в самом сердце Киева - Андреевскую церковь, которая ранее принадлежала Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Этот жест тогда был расценен как откровенная взятка патриарху за ускорение положительного решения по выдаче Томоса. Тогдашний спикер Андрей Парубий заявлял о возможности передать Фанару порядка 20 монастырей и храмов Украины.

"Вселенская Патриархия в разное время, по подсчетам историков, владела до 20 различными ставропигиями на своей канонической территории Украины-Руси. Самые известные среди них: Успенская Киево-Печерская лавра, Успенское братство во Львове, Межигорский Преображенский монастырь, Киевское Богоявленское братство, Манявский монастырь. Андреевская церковь остается в собственности государства, подчеркиваю это, мы восстанавливаем историческую справедливость и возвращаем ставропигию церкви-матери Вселенской Патриархии в Киеве", - вещал экс-спикер в 2019 году.

Но до сих пор дары Варфоломею ограничились только Андреевской церковью. Кстати, в своей резиденции Варфоломей в субботу даже сослужил вечернюю службу, правда практически без участия прихожан.

Во время молитвенного стояния прихожан УПЦ у Верховной Рады они призвали Варфоломея к покаянию. "Мы призываем к покаянию за посягательство на главенство в Церкви, которое принадлежит одному Господу нашему Иисусу Христу, за стремление объединиться с католиками, за признание Украинской раскольников, за захват наших храмов, за избиение верующих, за вражду и ненависть, которую Вы принесли на нашу землю", - подытожили верующие.

Но, судя по всему, на прекращение расшатывания ситуации надеяться не приходится. Уже на следующее утро Варфоломей призвал иерархов и верующих УПЦ пересмотреть свою позицию. На службе в Софии Киевской в воскресенье, совместно с главой ПЦУ Епифанием, Варфоломей произнес длинную речь, в которой, кроме всего прочего, призвал иерархов, клир и верующих УПЦ "способствовать к мирному сосуществованию".

"Приглашаем в это священное время, и призываем от чистого сердца братьев во Христе, иерархов в этой стране, их клир и верующих, которые церковно с нами не общаются, пересмотреть свою позицию, и способствовать мирному сосуществованию и взаимопониманию тут людей и православных христиан", - заявил Варфоломей.

Также глава Фанара пытался обосновать, почему он решил предоставить Украине Томос ПЦУ без согласия других поместных церквей. По его словам, на протяжении столетий велась борьба в Киеве за то чтобы Киев не был лишён духовной и канонической защиты Константинопольской матери-церкви. А перенесение кафедры Киевских митрополитов было Варфоломей пояснил "мирскими мотивами", которые, "привели к тому что Киевская епархия не по своей воле была оторвана от Константинополя и подчинена северным странам".

То есть, по сути Варфоломей признал, что выдача Томоса Украине имеет политическую подоплеку.

"Зеленский может потерять всё"

Между тем, опрошенные "Страной" эксперты считают, что визит патриарха Варфоломея может привести к новому витку обострения в церковном вопросе. Визит патриарха Варфоломея в Украину и тёплый прием, который ему оказал президент Зеленский, свидетельствует о том, что будет продолжен курс давления на Украинскую православную церковь, говорит "Стране" религиовед Алексей Смирнов. По его словам, может усилиться процесс незаконной перерегистрации общин УПЦ, разморозка закона о принудительном переименовании Украинской православной церкви.

"Зеленский по факту воспроизводит тезисы времен Порошенко, когда все религиозные конфликты и захваты храмов объяснялись происками агрессора, а не последствиями вмешательства патриарха Варфоломея в украинские церковные дела. Подобное объяснение противоречило фактам, однако это не мешало властям применять его к жертвам насилия и церковного рейдерства, то есть – к верующим УПЦ. В этом контексте с большой вероятностью следует ожидать возобновления давления на УПЦ и продолжение фаворитизации "ПЦУ". На практике это может выражаться в поддержке чиновниками областных госадминистраций процессов незаконной перерегистрации общин УПЦ на "ПЦУ". После чего сторонники "ПЦУ" смогут захватывать храмы при бездействии полиции, которая также получит указания не препятствовать подобным захватам. Еще одной угрозой для УПЦ является размораживание закона о принудительном переименовании, что может также произойти в случае определенных сдвигов в отношении Зеленского к церковному вопросу, - говорит "Стране" Алексей Смирнов. - Впрочем, если быть более точным, то Зеленский попросту может двигаться в русле той информации и установок, которые формирует для него его окружение. Сам по себе он равнодушен к церковному вопросу, но под влиянием внешних факторов он склонен идти по пути наименьшего сопротивления, банально повторяя тезисы и логику Порошенко. Вместо реальной работы по наведению порядка в религиозной сфере мы видим использование этой сферы для конкретных политических целей, актуальных для предвыборной стратегии Зеленского и его политической силы".

В свою очередь политолог Андрей Золотарев считает, что если Зеленский будет идти по стопам Порошенко в церковном вопросе, это закончится разгромным поражением для него.

"Разыгрывание религиозной карты приведет к стратегическому поражению Зеленского, причем к разгромному. Осень и зима и так обещают быть проблемными для Зеленского, это и тарифные войны и ожидание нового карантина. Если сюда еще запустить антицерковную деятельность, это может оказаться катастрофой для власти. В большинстве своем прихожане ПЦУ не являются ядром электората Зеленского, как и другие конфессии, греко-католики, осколки киевского патриархата, для всех них усиление религиозной составляющей - будет выглядеть как нелепое заигрывание. В то же время большинство сторонников УПЦ как раз голосовали за Зеленского, и вот их он как раз потеряет. Если избиратель поддерживает "армию, мову, веру", то у него есть Порошенко, ему не нужен Зеленский. Зеленский был нужен тем, кто хотел, чтобы власть не усугубляла церковный раскол. В этом контексте важно обратить внимание на поведение спикера Дмитрия Разумкова, который из всех первых лиц государства показывает самую сдержанную позицию. Он встретился с Варфоломеем, но на встрече не прозвучало никаких резких заявлений. Разумков ведет себя как Зеленский сразу после победы на выборах. А это значит, что если Зеленский будет идти по стопам Порошенко с его армией, мовой и верой, его бывшие избиратели перетекут к Разумкову. А Зеленский потеряет всё", - считает Золотарев.

Политолог Руслан Бортник в связи с этим добавляет: не исключено, что спорные тезисы по церковной проблематике Зеленскому готовят силы, которые заинтересованы в том, чтобы лишить его власти.

"Изначально Зеленский вел себя нейтрально и сдержанно по отношению к церковной проблематике. Сейчас он начал углублять церковный раскол. Очень похоже на то, что люди эпохи Порошенко, которые остались на всех направлениях и во всех органах госвласти, настраивают президента на радикальный сценарий, чтобы лишить его власти. Это касается не только церковного вопроса, по всем гуманитарным направлениям, по мирному процессу на Донбассе. Похоже на то, что команда загоняет президента в очень узкий политический туннель, гонит его на новые штыки", - считает Бортник.