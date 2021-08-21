Полиция изымает у пришедших на молитвенное стояние под Радой верующих УПЦ плакаты, которые считает "провокационными".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Например, правоохранителям не понравился плакат, адресованный патриарху Варфоломею: "500 захваченных храмов на твоей совести".

Попытки забрать плакаты вызывают перепалки между прихожанами и полицейскими, но до потасовок и столкновений пока не доходит.

Полицейские изымают плакаты неохотно, во избежание конфликтных ситуаций, но команду, видимо, нужно выполнять.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как верующие УПЦ вышли под Раду, чтобы задать вопросы Варфоломею.

Также мы писали, что Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. Он прилетел в Борисполь, там его ожидали прихожане УПЦ, однако поговорить с ними он не остановился.

Также мы сообщали, что прихожане УПЦ недовольны тем, что Варфоломей предоставил Украине Томос. Они считают, что на нем лежит часть ответственности за захваты храмов в нашей стране. Верующие требуют от него публичного покаяния за это.