Глава украинского государства Владимир Зеленский обновил Координационный совет по борьбе с коронавирусом. Из него исключили Арсена Авакова, который длительное время возглавлял МВД, экс-главу Мининфраструктуры Владислава Криклия, экс-главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака и Илью Емца, который ранее занимал пост руководителя Минздрава.

Об этом свидетельствует указ Зеленского, обнародованный на его сайте.

Этим же указом (№456/2021 от седьмого сентября) глава украинского государства вводит в число членов Координационного совета новых людей. Речь об Александре Кубракове, который теперь возглавляет Мининфраструктуры, а также главном санвраче Украины Игоре Кузине и новом руководителе МВД Денисе Монастырском.

Также Зеленский своим указом утвердил в персональном составе этого органа главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного и нынешнего руководителя Минздрава Виктора Ляшко.

Напомним, "Страна" писала о том, что Зеленский создал координационный совет для борьбы с коронавирусом в марте прошлого года.

Также мы сообщали о том, что в Раде хотят заслушать главу Минздрава из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.