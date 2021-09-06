В понедельник, 6 сентября, президент Владимир Зеленский встретился с приехавшей в Украину делегацией Конгресса США, в которую вошли сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррасcо, Томми Табервилль, Бен Сесс и член Палаты представителей Уильям Тиммонс.

Их ознакомили с ключевыми результатами визита Зеленского в США, сообщает Офис президента.

По словам Владимира Зеленского, представленный недавно в Вашингтоне План трансформации и укрепления устойчивости Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства между Украиной и США. Значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Президент Украины надеется, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.

Зеленский ознакомил американских конгрессменов с ситуацией на востоке Украины и вдоль границ страны. Во время встречи произвели видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе (из Авдеевки, Марьинки и Золотого).

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и события в Беларуси. В частности, Зеленский напомнил о приближения активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".

Зеленский поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности "Крымской платформы".

"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - сообщил президент.

Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за "четкое понимание угроз безопасности", которые составляет реализация проекта "Северный поток 2". "Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток 2" должен быть сохранен", - сказал президент.

Ранее "Страна" писала о том, что Лавров назвал идею Киева включить в "нормандский формат" США прямым оскорблением Берлину и Парижу.

Также мы сообщали, что Рада хочет попросить Конгресс США дать Украине такой же статус, как и Афганистану.