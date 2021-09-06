В американском консервативном журнале The National Interest появилась статья о встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Заголовок характерный: "Зеленский ушел со своей встречи в Вашингтоне почти с пустыми руками". Итоги визита украинского президента в США издание оценило как провал.

"Президент Украины Владимир Зеленский наконец-то добился своей долгожданной встречи с президентом Байденом, но чем он может похвастаться?" - задает вопрос автор статьи, обозреватель по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос.

Приводим текст и тезисы из этого материала.

В статье напоминают, что первую личную встречу Владимира Зеленского с Джо Байденом сопровождал очередной раунд финансовой помощи США Украине. В том числе пакет помощи в области безопасности в размере 60 миллионов долларов, еще 45 миллионов в виде гуманитарной помощи и 12,8 миллиона долларов в виде "помощи в связи с Covid".

"Но эти цифры вряд ли являются революционными в контексте предыдущей помощи США с 2014 года, когда только на военные нужды Украины было потрачено 2,5 миллиарда долларов" - говорится в статье.

Автор продолжает, что Зеленский отправился в Вашингтон не для того, чтобы получить дополнительные субсидии, которые украинское правительство, вероятно, получило бы в любом случае, а для смягчения напряженности между Вашингтоном и Киевом, пик которой пришелся на время встречи Байдена с Путиным в Женеве.

Журнал пишет, что у Зеленского были три главные политические задачи:

1) добиться прогресса в разработке дорожной карты для вступления Украины в НАТО,

2) убедить Вашингтон присоединиться или, по крайней мере, активно участвовать в Нормандском формате государств, ведущих переговоры о прекращении продолжающегося конфликта на Донбассе,

3) и добиться от администрации Байдена значимых уступок в связи с неизбежным завершением строительства газопровода "Северный поток - 2".

Но он ушел, не достигнув ни одной из этих целей.

1. США не будут принимать Украину в НАТО, чтобы не ссориться с Россией

Украинский президент не получил однозначного ответа "да или нет" относительно членства Украины в НАТО... Нет никаких признаков того, что Белый дом вообще изменил свое мышление по этому поводу, - пишет издание.

"Администрация Байдена по понятным причинам не желает принимать Украину в НАТО, учитывая огромные геополитические риски, но ему не хватает политической воли, чтобы заявить об этом прямо, и поэтому он продолжает затягивать рассмотрение вопроса под предлогом непрозрачных требований внутренней реформы".

2. Альтернативы Минску-2 нет.

Издание пишет, что молчание Байдена по новому формату переговоров по Донбассу говорит о безальтернативности Минска-2.

"Энергичное противодействие со стороны России практически сводит на нет перспективы жизнеспособного альтернативного Минску формата".

3. Мешать "Северному потоку-2" Штаты не будут.

"Противодействие проекту со стороны Вашингтона выглядит скорее символическим, чем практическим", - пишет издание, анализируя совместное заявление сторон после встречи

4. У Зеленского - "авторитарный поворот".

Журнал называет саммит двух президентов "пустыми заверениями, которые продолжаются с момента Евромайдана 2014 года". А также "пустой экзальтацией в свете авторитарного поворота Зеленского у себя дома", - речь идет о санкциях, которыми украинский президент начал с января без суда и следствия закрывать СМИ и отбирать бизнесы.

Напомним, что ранее большинство опрошенных на улицах Киева украинцев сказали, что считают поездку Зеленского в США провалом.