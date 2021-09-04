После недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, в Министерстве иностранных дел Украины уже заявили о начале подготовки визита в Киев президента США. Вместе с тем конкретной договоренности о реализации такого визита пока нет.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина".

"Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента в Украину", - утверждает министр.

При этом Кулеба уверен, "за время президентства Джо Байден посетит Украину", поскольку она "очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США".

Также министр уточнил, что на встрече двух президентов вопрос о назначении нового посла США на Украине не поднимался.

Напомним, по итогам переговоров с Байденом Зеленский признался на брифинге, что забыл обсудить с президентом США его ответный визит на Украину.

Кроме этого, Владимир Зеленский рассказал, что встреча с американским коллегой шла в рабочей, но "не постоянно-солнечной атмосфере". Сам Зеленский "не знает, возникла ли между ними "химия".