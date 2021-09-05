В США прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Она стала неоднозначной с точки зрения результатов. Ни по одному вопросу, который накануне поездки в Америку ставил к Западу Владимир Зеленский, ответа он не получил.

Речь о компенсациях за потери после запуска "Северного потока-2" - а также о сроках вступления в НАТО (или хотя бы предоставления плана действий по членству).

Многое также осталось и за кадром: например, ключевой для Украины вопрос Минских соглашений, по которому ни Киев, ни Вашингтон официально не сказали ничего.

С другой стороны, с Зеленским Байден таки встретился. И уже это событие станет поводом громко трубить об успехе поездки.

Но что об ее итогах думают рядовые украинцы? Ждут ли они какой-либо пользы для себя и страны от разрекламированной встречи двух президентов?

Эти вопросы задала прохожим на улицах Киева спецкорреспондент "Страны" Антонина Белоглазова.

"Нормально встретились"

Только один из опрошенных расценил встречу в Белом доме, как однозначно позитивную.

"Ну, нормально встретились. Что тут плохого? Конечно, позитив будет. В общем. Когда люди встречаются и общаются - это всегда хорошо. И разговаривают между собой".

Некоторые отмечали, что были в поездке в США плюсы и минусы.

"Были и позитивные и негативные моменты. Позитивные - сфера обороноспособности, предоставление кредитов, финансовой помощи. А так поживем - увидим. Наверное, обговаривали привлечение инвестиций, в аграрный комплекс, развитие машиностроения. IT-сектор".

Еще одна прохожая говорит, что для Украины эта встреча важна, но для США и остального мира - нет.

"Я бы не сказала, что встреча, какая-то знаковая. Для мировой повестки это очередной пункт в геополитических играх. А для Украины это важно, поскольку украинское общество поняло, что США не совсем вычеркнули Украину, потому что все очень волновались, какой будет политика нового президента относительно Украины... Хотелось бы, чтобы встреча была более длительной и была совместная пресс-конференция. Так что это показывает, что мы второстепенные игроки для США... Но кроме денег Зеленский привез некоторую уверенность для гражданского общества, что мы является хоть молодой, но демократией и демонстрируем определенную динамику".

"Эпичное унижение"

Часть опрошенных рассказали, что не видят смысла в этой встрече, поскольку нет благоприятных для Украины результатов.

"Фигня это всё. Ну покатался. А США ничего не сделают для Украины. Они леваки, они друзья Путина. Чего от них ждать? Смысл может и был, но рамочное соглашение, это рамочное соглашение. Прорывов нет. Я считаю, что это поражение - соглашение о продлении на семь лет утилизации ядерного оружия. Чтобы мы сидели тихо под московским сапогом и не вякали".

"Думаю никаких позитивных итогов нет. Официальные визиты, не так принимают. Понимаете? 60 миллионов долларов (обещанной военной помощи Украине - Ред.)? Один гражданский "Боинг" стоит в пять раз дороже. Это пыль, это копейки... Для меня, как гражданина этой страны, я не вижу каких-то особых положительных моментов... Я считаю, что Зеленского так еще никто не унижал, как в этот раз. Мне кажется это такое эпичное унижение. Встреча в аэропорту и так далее. Посмотрите, как Помпео встречался с Талибаном. Люди сняли ботинки, скрестили ноги и сели на стулья. Пока Помпео стоял ждал фотографию, они сидели, талибы. Они чувствовали свою силу, им было наплевать, что это американец, не американец. Когда человек ездит клянчить деньги, как к нему должны относиться?"

"Он многого хотел добиться от Байдена, но многие вопросы остались неоткрытыми. А идти в долги? Украина сейчас и так в долгах. У людей нет денег. О них надо думать. У Украины есть возможности. Большие возможности, но нужно заниматься Украиной".

"Он за себя договаривается. На Украину ему наплевать. Для него смысл был, конечно. Пропиариться. Вы смотрите по документам. Документы никакие не были подписаны, а на словах можно сказать, что угодно. Как говорится, нас обманывали много раз, так что не переживайте. Всё в порядке. Пока у нас у власти Зеленский и такие, как он, ничего хорошего не будет. Перемен не будет".

"Во всем мире не любят нищих"

Несколько человек заявили, что им стыдно за эту поездку.

"Не хочу даже об этом говорить. Мне стыдно, обидно до боли и хочется рыдать. Мне очень жаль, что наша страна в таком положении. Пока мы не научимся ценить свою страну так, как ценит Америка - у нас ничего не будет. Язык мы не знаем, историю мы не знаем, литературу не знаем и не хотим... Мне горько и досадно, что мы боролись эти 30 лет, а теперь всё насмарку. А сейчас ещё и землю продадим и всё... Но у нас еще есть, что воровать, причем очень долго".

"Во всем мире не любят нищих. Приезжать и побираться с торбами. Мне так стыдно".

Смотрите полный опрос Антонины Белоглазовой на youtube-канале "Страна юа".