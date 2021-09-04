На фоне визита Владимира Зеленского в США почти незамеченной в Украине оказалось провозглашение Джо Байденом фактически новой доктрины американской внешней политики.

Уход из Афганистана, заявил он в своем обращении к нации, завершает эпоху попыток Америки переустроить другие страны.

"Я отказался продолжать войну в Афганистане, потому что она больше не отвечала коренным интересам США. Соединенным Штатам нужно сосредоточиться на новых вызовах, в том числе связанных с Россией и Китаем", - сказал Байден.

То есть Вашингтон уходит с периферии, чтобы сконцентрироваться на главных противниках - Пекине и Москве.

США, по его словам, будут "продолжать защищать права и свободы в мире" дипломатическими и экономическими методами.

"Заявление Байдена о невмешательстве США в дела иностранных государств звучит сенсационно. Но вряд ли его стоит примерять на другие страны, в которых влияние американцев очень сильно (включая Украину). Байден просто повторил то, что ранее говорил Блинкен - Вашингтон закрывает эпоху имперских войн, которую начал Буш 20 лет назад. Силой оружия они теперь нигде ничего менять не хотят - дорого, непопулярно среди американцев и неэффективно (как показал пример Афганистана). Но все другие методы удержания и усиления влияния будут использоваться по-прежнему", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Страна" выясняла, что означает "доктрина Байдена" на самом деле и как ее внедрение отразится на Украине.

"Лидерство с задней линии"

"По большому счету, доктрина Байдена - это старая доктрина Обамы, которая называлась "лидерство с задней линии". Имелось в виду, что США продолжают оставаться мировым лидером, но в разных регионах действуют преимущественно с задней линии через своих союзников (Германию, Израиль, Бразилию, Индию, Японию, Корею и так далее). Это означает, что США самостоятельно редко будут вмешиваться в военном, экономическом, политическом плане в жизнь регионов, но активно будут к этому стимулировать, подталкивать своих союзников, поддерживать их усилия по изменению ситуации в тех или иных регионах в выгодном для Америки русле. Прямое военное вмешательство США сейчас крайне маловероятно из-за внутриполитической токсичности любого вторжения. Американское общество вряд ли согласится на какие-либо новые операции, имея перед глазами картину Афганистана. Но Афганистан тоже через 3-5 лет забудется", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В целом роль США в мире будет ослабевать и меняться акценты - Вашингтон будет концентрироваться прежде всего на регионе Юго-Восточной Азии, на всем, что связано с Китаем, а также на отдельных, кластерных делах в отношениях с Россией. При этом США будут пытаться действовать менее прямолинейно, а через своих союзников.

"Прежде всего эта трансформация происходит из-за внутреннего раскола среди политических элит после президентских выборов и из-за отсутствия единства общества, которое не поддерживает внешние акции. В то же время США пытаются сохранить свое лидирующее положение в мире, наиболее успешного, технологически и экономически продвинутого государства. Просто методы станут немного другими. По девизу Байдена, Америка возвращается, но пока что она возвращается домой, чтобы из дому руководить своими союзниками и партнерами", - говорит Бортник.

Вместе с тем выступление Байдена о политике невмешательства вызвало на Западе шквал критики. Причем его обвиняли и республиканцы, и демократы, и эксперты по внешней политике, и политологи, пишет NBC.

"Он уворачивался и лгал, обвинял других, и даже заявлял, что наш уход из Афганистана был невероятно успешным, в то время, как почти все видели, что это была полная катастрофа", - отмечает Fox News.

"Эра невмешательства" грозит потерей геополитического веса Америки в глазах всего мира, который увидит, что США "беспомощная держава", пишет The New York Times.

"И каждый союзник - Тайвань, Украина, страны Балтии, Израиль, Япония - извлечет урок, что он сам по себе перед лицом своих врагов. Доктрина Байдена означает похороны доктрины Трумэна (после Второй мировой войны тогдашний президент США Трумэн объявил о внешнеполитической программе для помощи "свободным народам" в их борьбе против "тоталитарных режимов", - Ред.)", - пишет в своей колонке обозреватель издания Брет Стивенс, который считает сдачу Кабула огромным фиаско администрации Байдена.

Давний критик Байдена по Афганистану, экс-министр обороны Гейтс, обрушился на президента за то, что он "ошибался почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия".

Часть экспертов, впрочем, наоборот назвала инициативу Байдена новой "доктриной Трумэна".

Несмотря на то, что афганский кризис серьезно пошатнул репутацию США в мире, у президента Байдена не теряют надежду на продолжение мирового лидерства. И именно - на создание некоего всемирного "альянса демократий" для борьбы с противниками - Китаем, Россией и другими странами, которые в западном мире считают "авторитарными".

Идея об "альянсе единомышленников", которую президент Джо Байден озвучивал еще во время предвыборной кампании, должна впервые реализоваться на запланированном на 9-10 декабря саммите "лидеров за демократию", в котором, примут участие главы государств, которые в США считаются демократическими, а также представители гражданского общества и филантропы.

Как говорится в сообщении Белого дома, будут обсуждать "обязательства и инициативы по трем главным темам: противостояние авторитаризму, борьба с коррупцией и продвижение уважения к демократии".

Конференция, как планируется, может стать альтернативой саммитам стран "большой двадцатки" (куда входит тот же Китай), а США таким образом хотят отстоять право на глобальное лидерство.

На Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности в феврале этого года Байден заявил, что авторитарные устремления "создают угрозу для демократии во всем мире, мир находится на переломном этапе, и демократия должна победить". И пожелал отправить "ясный сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся".

"Есть такие люди, как Си Цзиньпин и Путин, которые считают, что демократии не могут объединиться. Мир меняется настолько быстро, что нам не удаётся объединиться и решить сложные вопросы", - обосновал Байден свою идею об "альянсе демократий" на недавней встрече с представителями местных властей, прошедшей в режиме видеоконференции.

Перед своей инаугурации, в декабре 2020 года Байден заявлял в интервью CNN, что планирует решать вопросы, затрагивающие контакты с Москвой, Пекином и Тегераном, не "в одиночку", а в союзе с другими странами.

"Все эти проблемы, как мне кажется, будет очень сложно решить. Но я знаю одно: в одиночку мы не справимся. Именно поэтому для решения целого спектра проблем, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и прочего, мы должны быть частью большой группы", - сказал тогда Байден.

"Альянсом демократий" против Китая

Именно борьба с Китаем, считают эксперты, и является главной подоплекой "доктрины Байдена".

"Уходя из Афганистана так решительно, Байден твердо нажал кнопку "перезагрузки" американской внешней политики. Он стремится показать, что эпоха "войны с террором", начатая Джорджем Бушем после терактов 11 сентября, закончилась. Реагирование на военные и политические последствия подъема Китая - теперь единственная игра Байдена. Вице-президент США Камала Харрис совершила поездку по Азии во время разворачивания кабульского кризиса, во время которого она усилила риторику в отношении Китая. Уже ясно, в каком направлении будет двигаться американская внешняя политика на следующие несколько лет", - пишет в издании The Conversation Эндрю Мамфорд профессор военных исследований из Ноттингемского университета в Великобритании.

Помимо государств Запада, по доктрине Байдена, планируют позвать в "альянс демократий", в частности, Японию, Южную Корею, Индию и Австралию.

Впрочем, настроение среди потенциальных участников крайне скептическое.

"Даже не знаю, кто вообще хотел бы приехать на саммит "альянса демократий", - поделился соображениями с изданием Politico работающий в Вашингтоне дипломат одной из азиатских стран. - Понятно, британцы будут. Канадцы приедут. То есть это западная тусовка? А Перу подходит? Да, у них были выборы, но они своим президентам импичмент объявляют раз в неделю".

Критики "доктрины Байдена" сомневаются, что Вашингтону удастся собрать под свои знамена такие разные государства, когда даже среди западных союзников существуют разногласия на счет отношений с Россией и Китаем.

Германия, например, не откажется от газопровода "Северный поток-2", а значит, Берлин продолжит сотрудничать с Россией. Также у европейских государств свои интересы в Китае.

"К тому же в арсенале западных демократий не осталось других средств, кроме санкций, которые часто оказываются неэффективными, а порой и контрэффективными", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Что же станет с теми, кто полагается на Америку?"

Мнения на счет доктрины Байдена разделились и внутри Белого дома.

"Одни настаивают на возврате к внешней политике времен Обамы. Это означает глубокую вовлеченность Белого дома во внешнюю политику и осторожное отстаивание национальных интересов. То есть, например, продолжать противодействие Китаю, при этом не превратив его в жесткое противостояние демократии и авторитаризма, а взаимодействовать с Пекином по климату, общественному здравоохранению и другим вопросам. Потому доктрину Байдена они поддерживают, но опасаются, что он может стать спусковым крючком жесткого противостояния. Вторая группа считает, что противодействие Китаю - главный вызов США, решать который должны помогать другие демократические страны, и что при этом не надо бояться снизить уровень отношений с авторитарными режимами", - делится с нами директор Центра США и Европы Брукингского института Томас Райт.

Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, полагает, что риторика и действия Байдена не совпадают.

"Так часто бывало и с Трампом, но в том смысле, что его слова в адрес союзников были более резкими и пренебрежительными, чем реальная политика той республиканской администрации, например, в отношении НАТО. Байден выражается приветливо и подает себя в качестве сторонника альянса. Однако единолично принимает решение о дате ухода из Афганистана. Было бы желательно, чтобы партнеры Америки в Европе, Азии и других частях света уделяли больше внимания так называемой "доктрине Байдена". Согласно ей, внешняя политика Америки должна учитывать интересы "работающих семей", фокусироваться для среднего класса на экономическом обновлении в самих США. Другими словами, цель этой внешней политики - не "построение нации" в Афганистане. Так что же теперь станет с теми, кто (должен) полагаться на Америку?" - размышляет Франкенбергер в своей колонке.

Рулить Украиной будут через Британию

Разворот внешней политики Байдена может отразиться и на Украине. Америка, говорят эксперты, не будет воевать за Украину с Россией, зато продолжит влиять на Киев в плане усиления своего контроля за внутренней политикой. При этом все большую роль будут играть не сами Штаты, а их союзники - Германия и Британия. При том, что между ними есть свои противоречия.

"США скорее всего будут избегать конфронтации с Россией, действовать в Украине по инерционному принципу и подталкивать своих союзников в Европе - Германию, Британию и других реализовывать задачи и достигать интересов западного мира в Украине вместо прямого вмешательства. Причем сохранится контроль над внутренней политикой. Этот контроль многоуровневый - через наблюдательные советы, антикоррупционные структуры, послов Большой семерки, СМИ и лидеров общественного мнения, часть политикума, радикальную улицу, гуманитарные элиты. США будут пытаться не трансформировать этот контроль в линии противостояния, будут передавать полномочия по работе с Украиной свои европейским союзникам", - говорит нам Бортник.

Есть вероятность, что в нашей стране усилится роль Лондона, который уже достаточно плотно занимается украинским вопросом как "смотрящий" от США.

Политолог Константин Бондаренко говорит, что отношения с Киевом отошли на задний план еще при предыдущем президенте Дональде Трампе. Хотя, конечно, Госдепартамент не давал совсем потеряться из виду украинскому вопросу.

"Однако по факту "кошка бросила котят". Замена нашлась в лице Лондона. Великобритания выстраивает сейчас особые отношения с Турцией, вовлекая в этот союз и другие страны, нуждающиеся в поддержке. На эту ось сейчас нанизывается, образно говоря, все, что плохо лежит - например, Молдова и Украина", - полагает эксперт.

В самой Британии также уверены, что действия Лондона по Украине четко координируются с США, которые сознательно передали англичанам часть функций по "опекунству" над Киевом.

"Распространено мнение, что новая администрация США доверила Лондону "присматривать" за Киевом. Поставлено несколько задач – укрепить антикоррупционные институты в Украине, проследить за движением в русле МВФ, очистить окружение Зеленского от олигархов и людей, на которых имеет влияние Россия. В частности, ему советуют дистанцироваться от Коломойского с учетом дела ФБР против него в США. Еще одна задача на перспективу - размещение в Украине военных баз Британии или США. Это хоть непросто, учитывая как юридические, так и политические нюансы, но теоретически возможно. Например, по запросу Украины военной помощи по Будапештскому меморандуму", - сказал "Стране" британский эксперт по странам бывшего СССР Тим Хардинг.

О том, что Британия действует по Украине с ведома США говорит и источник в дипломатических кругах.

"Американцы сознательно выводят Британию вперед по ряду позиций, связанных с Украиной, Турцией, Ближним Востоком, Закавказьем. США не хотят, например, напрямую ввязываться в конфронтацию с Россией, поэтому в теме военной поддержке Киеву отвели особое место британцам. А для себя Вашингтон не закрывает путь договоренностей с Россией. Поэтому и задействует Лондон по особо щекотливым моментам. И если раньше был популярен мэм про вашингтонский обком, то теперь обком будет в Лондоне", - говорит источник.

В тоже время, по его словам, на этом пути может возникнуть конфликтная ситуация с Германией и в целом с Евросоюзом, из которого не так давно вышла Британия.

"Дело в том, что Германия воспринимает Украину и вообще Восточную Европу как свое "жизненное пространство". За последние 20 лет немцы и другие западноевропейцы уже фактически "переварили" большинство стран этого региона после их вступления в ЕС, за исключением, пожалуй, Польши. Сейчас их экономика это фактически приложение к немецкой экономике, рынок сбыта немецких товаров и услуг, а также источник дешевой рабочей силы. По большому счету тоже самое немцы хотели бы сделать и с Украиной. Но тут есть много проблем. Начиная от тлеющей войны на востоке и неурегулированного конфликта с Россией, чреватого обострением в любой момент. И заканчивая наличием украинских олигархов, которые не хотят пускать в страну западных конкурентов. Но в целом стратегия немцев по Украине понятная. И они вряд ли будут в восторге от британской активности в зоне своих интересов. Хотя, очевидно, что нынешняя украинская власть куда больше тяготеет к Британии, чем к Германии. И эти противоречия повлияют на очень многие процессы, которые в ближайшее время будут происходить вокруг Украины", - считает источник.