В планы США не входит существенное увеличение финансовой помощи Украине, поскольку американцы считают, что уже выделенные на эти цели деньги были потрачены впустую. Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Прямой".

По его данным, Администрация Байдена анонсировала выделение дополнительных 60 миллионов долларов помощи на безопасность Украины - это в дополнение к той сумме, которую США уже согласовали.

"Но, с другой стороны, я могу представить, что говорят в Украине: слушайте, вы потратили 3,5 триллиона долларов в Афганистан, но представьте, что было бы, если бы вы дали столько денег нам, стране, в которой есть суверенитет, армия, и как мы могли бы это использовать.

Но, к сожалению, в этой стране, в Штатах, люди считают, что эти деньги были потрачены впустую. И сейчас главный фокус здесь, особенно в администрации Байдена, именно на местных проблемах, построении инфраструктуры, восстановлении экономики. Это то, на чем администрация хочет сконцентрироваться. А не в внешней политике", - объяснил Волкер

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне, во второй день своего визита, кроме встречи с американским коллегой Джо Байденом, планирует пообщаться с представителями большого бизнеса и посетить Музей Холокоста. "Страна" писала о том, что встреча Байдена и Зеленского продлится 2,5 часа и обойдется без совместного брифинга.

Также мы писали о том, что Financial Times назвала две вещи, которых Зеленский сегодня попросит у Байдена.