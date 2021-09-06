В понедельник, 6 сентября, в Украину прибыла делегация Конгресса США. Ее члены уже встретились с главой Минобороны Украины Андреем Тараном.

Об этом со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Украине пишет "Интерфакс-Украина".

В Украину в составе делегации прибыли сенаторы Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина), Джон Баррассо (республиканец, Вайоминг), Бен Сасси (республиканец, Небраска), Томми Тубервиль (республиканец, Алабама), а также конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец, Южная Каролина).

По мнению министра обороны Украины Тарана, визит делегации и встреча ее членов с ним подтверждают одобрение парламентариями договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе переговоров обсуждались предложения по наиболее насущным проблемам Украины в усилении ее возможностей для сдерживания вооруженной агрессии РФ. Сенаторы говорили о том, как важно помогать Украине в развитии ее противовоздушного и противоракетного потенциала.

Делегация также встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Напомним, в августе в Киев прилетали члены комитета Конгресса США по вооруженным силам.

Также мы писали о том, что во время визита Зеленского в Конгресс США украинскому президенту подарили пособие по лечению контузии.