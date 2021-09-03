Во время визита в США президенту Украины Владимиру Зеленскому преподнесли в подарок книгу под названием "Легкая черепно-мозговая травма", которая рассказывает о лечении контузий.

Презент украинскому лидеру сделала американский конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур, представляющая 9-й округ штата Огайо в Палате представителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН

Подаренная Зеленскому книга является переводом американского учебника "Легкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий", собравшего весь опыт американских специалистов, приобретенный в четырех войнах.

Ее издали за счет Американо-украинского медицинской фонда. Перевод книги на украинский язык презентовали в США еще минувшей весной ко Дню украинского добровольца, который отмечают 14 марта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после общения с американским лидером Джо Байденом 1 сентября, которое продлилось около двух часов, встретился с украинским кокусом в Конгрессе США. Стороны обсуждали российский газопровод "Северный поток-2", который Вашингтон не обещает останавливать.

Подробнее о результатах визита Зеленского в США можно почитать в материале "Страны".

Также мы публиковали 12 главных пунктов заявления Байдена и Зеленского.

