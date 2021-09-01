Уже этой осенью возможны кадровые изменения в правительстве Украины. Речь идет о постах министра обороны вице-премьер-министра-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, на которых сейчас находятся Андрей Таран и Олег Уруский.

Об этом замглавы по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала корреспондентам "Интерфакс-Украина".

"Что касается Тарана и Уруского… Такой вариант есть, что, возможно, осенью будут изменения", - заявила Безуглая в ответ на вопрос о том, действительно ли Рада собирается уволить министров в ближайшее время.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков недоволен работой трех министров и не отрицает возможность отставки нескольких членов правительства уже осенью. Но работой главами каких именно министерств он недоволен, спикер не уточнил.

Также "Страна" сообщала, что подписи за отставку Уруского с поста вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в Верховной Раде собирали еще в феврале.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такой Олег Уруский и как его выбрали на должность министра.