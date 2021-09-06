Верховная Рада собирает на четверг, 9 сентября, внеочередное заседание, на котором рассмотрит проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставлении Украине статуса основного союзника США вне Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Горчанерко.

"Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг!" - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, статус MNNA сделает Украину ключевым союзником США в Восточной Европе.

"И голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Также предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе", - говорится в сообщении Гончаренко.

Депутат также опубликовал фото собранных подписей депутатов для созыва внеочередного заседания. Всего подписались 154 парламентария.

Эту информацию прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"На четверг предположительно будет назначена внеочередная сессия Рады, на которой будет депутаты обратятся к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника Америки вне НАТО.

Любопытно, что этот статус уже давно имел Афганистан. Но это ему не сильно помогло в борьбе с талибами и не гарантировало американскую военную помощь, которая в одночасье была прекращена", - говорится в сообщении.

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