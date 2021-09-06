Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что предложение Киева расширить "нормандский формат" и включить в него другие страны, в том числе США, является прямым оскорблением Берлину и Парижу.

Об этом со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова сообщает "РИА Новости".

"Когда мы предъявляем факты, которые невозможно игнорировать и которые направлены не просто на увиливание от выполнения минских договоренностей, а на их подрыв, когда официальные лица Украины, отвечающие за процесс урегулирования заявляют, что минские договоренности мертвы и надо привлечь новых посредников, - Берлин и Париж молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ", - сказал Лавров.

Между тем, по его словам, призывы включить в "нормандский формат" США, Великобританию или Польшу являются прямым оскорблением Берлину и Парижу.

Напомним, во время недавнего визита в Вашингтон Зеленский предложил США присоединиться к "Нормандскому формату", Байден обещал подумать.

Также мы сообщали о том, что в "ЛДНР" предлагали провести встречу Нормандского формата с участием Луганска, Донецка и США.