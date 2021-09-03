Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее предостерег США от диалога с позиции силы, заявил, что РФ не допустит перекоса в балансе сил с Соединенными Штатами.

Об этом глава внешнеполитического ведомства России сказал в ходе выступления на просветительском марафоне "Новое знание", пишет РИА "Новости" в пятницу, 3 сентября.

"Будем полагаться на реальный баланс сил между крупнейшими ядерными державами - Россией и США, и не допустим, чтоб этот баланс перекосился не в ту сторону", - заявил Сергей Лавров.

Ранее мы рассказывали, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия и США понимают необходимость продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, но "железобетонных договоренностей" на этот счет между сторонами нет.

Также сообщали, что, по данным воздушно-космические сил РФ, в России начали строить новые "самолеты судного дня" на случай ядерной войны. Они будут способны преодолевать расстояние вдвое больше, чем могла предыдущая версия.