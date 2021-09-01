Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киева занимается "словесной эквилибристикой" вместо того, чтобы выполнять минские соглашения, безальтернативность которых провозглашается всеми сторонами. Таким образом главный российский дипломат ответил на вопрос журналистов о том, "можно ли принудить Киев к миру".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас украинские коллеги, вы слышите, в основном упражняются, в какой то словесной эквилибристике, то считают, что Русь - это их исконное название, на это уже наше министерство отреагировало, не буду повторяться, то говорят, Крещение Руси - это как раз праздник украинский, ну и так далее …Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ самый грязный в мире... Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти", - заявил Лавров.

Также он добавил, что принуждать к миру "своих клиентов" должен Запад.

Напомним, в июле МИД Германии назвал минские соглашения незаменимой основой для долгосрочного урегулирования конфликта на Донбассе. Ведомство также призвало Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера".

Кроме того, в Евросоюзе потребовали, чтобы Россия полностью взяла на себя ответственность за выполнение минских договоренностей по Донбассу.

Также мы писали, что глава МИД РФ Лавров предупредил Францию и Германию о неприемлемости пересмотра минских соглашений.

Ранее "Страна" приводила полный текст минских соглашений. Также мы рассказывали, что подразумевает под собой "формула Штайнмайера", согласно которой, выборы на неподконтрольной на данный момент Киеву территории Донбасса должны пройти до передачи Украине контроля над границей.