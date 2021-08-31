Глава МИД России Сергей Лавров, которые ранее порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому пересмотреть "Слугу народа", а не призывать жителей Донбасса уезжать в РФ, снова раскритиковал украинскую власть. На этот раз министр иностранных дел заявил, что "каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее".

Цитирует главу российского МИД РИА "Новости" во вторник, 31 августа.

"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать", - сказал он.

Напомним, сегодня Лавров предположил, что Зеленский скоро объявит Новый год только украинским праздником. Это произошло после того, как несколькими днями ранее глава Украины анонсировал появление нового праздника, который будут отмечать одновременно с Днем Крещения Руси.

Также мы сообщали, что ранее глава МИД РФ назвал "Крымскую платформу", саммит которой прошел Киеве и собрал более 40 участников из разных стран мира, "очередным шабашем", где Запад будет "пестовать украинский неонацизм".

Кроме того, мы приводили слова Лаврова, который заявил, что Украине выжигают информационное поле и искореняют русский язык.