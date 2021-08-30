Глава МИД России Сергей Лавров назвал попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи атакой на "отечественное прошлое, на итоги Второй мировой войны". Такое заявление главный дипломат России сделал находясь в Волгограде, где участвовал в передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва".

Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, нападки на историческое прошлое России нацелены не только на переписывание истории, но и политическое ослабление РФ.

"(Вы упомянули - Ред.) Иосифа Сталина, который ... всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал Лавров.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил о необходимости поставить памятник Сталину.

Также мы сообщали, что на малой родине Сталина потребовали вернуть его памятник и снова подружиться с Россией.

