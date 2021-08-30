Лавров назвал нападки на Сталина атакой на историческое прошлое России
Глава МИД России Сергей Лавров назвал попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи атакой на "отечественное прошлое, на итоги Второй мировой войны". Такое заявление главный дипломат России сделал находясь в Волгограде, где участвовал в передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва".
Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, нападки на историческое прошлое России нацелены не только на переписывание истории, но и политическое ослабление РФ.
"(Вы упомянули - Ред.) Иосифа Сталина, который ... всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал Лавров.
Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил о необходимости поставить памятник Сталину.
Также мы сообщали, что на малой родине Сталина потребовали вернуть его памятник и снова подружиться с Россией.