Президент России Владимир Путин заявил, что иногда напоминает министру иностранных дел Сергею Лаврову, что он не министр обороны.

Об этом Путин заявил во время встречи с представителями "Единой России".

По его словам, российский МИД имеет активную наступательную позицию. Также Путин считает, что внешнеполитическое ведомство работает очень прагматично в национальных интересах РФ.

При этом он в шутку добавил, что иногда ему даже приходится напоминать Сергею Лаврову, что он не министр обороны, а иностранных дел.

Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ряд мер, которые будут защищать граждан РФ за границей, включая и ближайшее зарубежье.

Также мы писали, что Лавров порекомендовал Зеленскому пересмотреть "Слугу народа", а не призывать жителей Донбасса уезжать в РФ.

Кроме того, сообщалось, что Лавров положительно относится к тому, что символами России за границей считают балалайку водку и медведя и рассказал, почему русским медведям повезло больше, чем американским индейцам.