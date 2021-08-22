Путин напоминает Лаврову, что он не министр обороны. Видео
Президент России Владимир Путин заявил, что иногда напоминает министру иностранных дел Сергею Лаврову, что он не министр обороны.
Об этом Путин заявил во время встречи с представителями "Единой России".
По его словам, российский МИД имеет активную наступательную позицию. Также Путин считает, что внешнеполитическое ведомство работает очень прагматично в национальных интересах РФ.
При этом он в шутку добавил, что иногда ему даже приходится напоминать Сергею Лаврову, что он не министр обороны, а иностранных дел.
Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ряд мер, которые будут защищать граждан РФ за границей, включая и ближайшее зарубежье.
Также мы писали, что Лавров порекомендовал Зеленскому пересмотреть "Слугу народа", а не призывать жителей Донбасса уезжать в РФ.
Кроме того, сообщалось, что Лавров положительно относится к тому, что символами России за границей считают балалайку водку и медведя и рассказал, почему русским медведям повезло больше, чем американским индейцам.