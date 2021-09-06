Сергей Лавров. Фото: Facebook/ Russian Foreign Ministry - МИД России

В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что сегодня дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия. 

Об этом со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова сообщает "РИА Новости"

По мнению Лаврова, в Украине и странах Прибалтики "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования".

"Дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия, я считаю. Потому что когда несколько лет назад был принят закон об образовании, закон об украинском языке как государственном языке, там прямо было записано, что начиная с сентября 2020 года можно будет преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, потом все должно переходить на украинский", -  сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отметим, что ранее Сергей Лавров уже говорил, что в Украине выжигают информационное поле и искореняют русский язык. Такое заявление глава российского МИД сделал в конце июля. Тогда он заявил, что у нас в стране из-за русского языка закрывают ведущие телеканалы и "запрещают сотнями литературу из РФ на русском языке".

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно мовный омбудсмен Креминь возмутился, что учителя в некоторых украинских учебных заведениях говорят вне уроков на русском, и заявил, что хочет создать музеи украинского языка. Такие учреждения, по его мнению, должны популяризировать государственный язык. 

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