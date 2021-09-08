"Страна" спросила у депутатов парламента, как они относятся к незаконному решению СНБО ввести санкции в отношении главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы и к самому изданию.

Святослав Юраш, депутат фракции "Слуга народа":

Святослав Юраш, фото facebook

"Я всегда пытался быть сторонником свободы слова в украинском государстве. Я понимаю, что разные медиа создали много чего, что заинтересовало разные органы, в том числе СНБО. Я всегда ценил, когда возникали скандалы, "Страна" всегда честно обращалась и спрашивала комментарий, позицию и публиковала ее. Так что в смысле равноправного подхода - вы всегда отличались. Поэтому спасибо".

Илья Кива, депутат партии ОПЗЖ:

Илья Кива, фото facebook

"Конечно, это формирование диктаторского режима в нашей стране. Потому что это системное уничтожение свободы слова, которое началось с уничтожения трёх оппозиционных каналов. Прошло мало времени, и началась зачистка следующего информационного поля - интернет, где "Страна.ua" занимала лидирующие позиции и давала возможность людям получать объективную информацию. Это не нравилось тем, кто привык к постоянным овациям. Зеленский испугался вашего издания. В этом есть хорошая сторона - вы растёте, вас боятся президенты. Если на вас оказывается давление - вы многого стоите".

Даниил Гетманцев, депутат фракции "Слуга народа":

Даниил Гетманцев, фото facebook

"СНБО приняло решение по представлению СБУ, насколько мне известно. У вас есть возможность обжаловать это решение в суде. Я знаю, что очень много подсанкционных лиц: юридических и физических пользуются этой процедурой и идут в суд, обжалуют соответствующие решения. И в суде мы узнаем, есть основания или нет, потому что основания на сегодня могут быть закрыты государственной тайной. Я никак не могу опровергнуть или подтвердить основания для применения к вашему изданию, но то, что в стране, которая воюет, такая процедура должна быть - это очевидно".

Галина Третьякова, депутат фракции "Слуга народа":

Галина Третьякова, фото "Страна"

"Вы видите только верхушку айсберга. Чтобы понять, почему это было сделано - нужно хотя бы какое-то доверие к СНБО иметь. Нужно разобраться. Чтобы разобраться, человек, который под санкциями, может обжаловать это решение. Если суд признаёт, что не было оснований и есть нарушение закона, как вы говорите, то такой человек может получить компенсацию. Мы страна, у которой есть враг и он действует подло".

Сергей Тарута, депутат партии "Батькивщина":

Сергей Тарута фото epravda.com.ua

"В целом к санкциям через СНБО отношусь очень негативно, потому что это вне законодательного поля. СНБО не тот орган, который должен быть карательным. Это орган, который должен решать проблемы, связанные с нацбезопасностью. Есть все инструменты по медиа вне СНБО, а СНБО превратилось в орган политической расправы".

Владимир Вятрович, депутат партии "Европейская Солидарность":

Владимир Вятрович, фото wikipedia.org

"Очень позитивно отношусь к блокировке "Страны"".

Вячеслав Железняк, депутат фракции "Голос":

Нардеп Вячеслав Железняк, фото liga.net

"Сейчас вам что-то комментировать я не могу. Хотелось бы увидеть документы. Вот увидим документы, тогда и будем комментировать".

Антон Яценко, депутат партии "Батькивщина":

Нардеп Антон Яценко в больнице, фото: facebook.com/antonyatsenko200

"Я глубоко не в материале данного вопроса, но мне кажется, что такие вещи должны быть по решению суда. Я, как юрист, вообще к любым не судебным решениям отношусь плохо. То есть у нас не должно быть, что мы принимаем решение вне суда. То есть кого-то арестовали вне суда и расстреляли без суда и следствия. Демократия - это верховенство закона и мы должны уходить от любых псевдоюридических историй".

Сергей Шахов, член депутатской группы "Доверие":

Сергей Шахов, фото facebook

"Я против, чтобы власть блокировала любые СМИ. В данной ситуации свобода слова - важнее в Украине, чем какая-то пришедшая и уходящая власть. Власти будет много, за 30 лет мы много всего повидали. Всё-таки свобода слова должна быть. Когда СМИ или кто-то из политиков говорит правду, а власти это не нравится, то власть начинает почему-то преследовать".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Европейской федерации журналистов назвали санкции против "Страны" и Игоря Гужвы угрозой свободе прессы.

Также мы рассказывали, что какой была реакция западных СМИ на санкции против "Страны" и ее главреда Игоря Гужвы.